Troppi pochi gol per poter ambire al titolo di Campioni d'Italia, am soprattutto pochi per star sereni in ottica Champions League, visto che dietro ai rossoneri ci sono Lazio e Bologna (14 gol), Parma (13) Cagliari (12), Pisa (11), Lecce (10), Cremonese e Verona (6).

Solo sei gol di questi 16 segnati, sono stati fatti da degli attaccanti: 2 reti per Leao e Nkunku, una per Fullkrug, trovata contro il Lecce il 18 di gennaio. Anche la media dei tiri in porta è alquanto discutibile: 3,6 conclusioni nello specchio a partita. Davvero troppo poco.

Riguardando il girone di andata, i rossoneri avevano messo a segno circa 32 gol in 19 partita, secondi solamente all'inter a quota 41. La media reti era, ovviamente, diversa: 1,68 per gara, mentre il passivo era fermo a 15, con Maignan che prendeva gol ogni 0,78 a match, mentre al ritorno la quota è salita a 0.8.

Il 3-5-2 è riuscito a far segnare anche altri giocatori, ma la crisi è iniziata quando la coppia formata da Pulisic e Leao ha iniziato a trovare più spazio: i due giocatori fanno gli stessi movimenti, lasciando vuote alcune parti offensive. Con Gimenez in campo ad inizio stagione, questo non accadeva. Allegri sa che se deve e vuole andare in Champions, servono assolutamente due vittorie.

Vittorie che dovranno arrivare anche se gli attaccanti non segnano, dopodiché sarà il momento di tirare le somme in vista della prossima stagione: chi dentro e chi fuori. Si prospetta, infatti, una vera e propria rivoluzione, anche se il modulo adottato sarà, molto probabilmente, ancora il 3-5-2. Se il Milan vuole ritornare grande, facendo un doppio cammino positivo, tra campionato e Champions, non potrà più permettersi queste défaillance.

Considerazione — Tolti i numeri e le statistiche, la sensazione è che il Milan stia vivendo un forte problema molto più profondo di quello che si può pensare. Se i gol arrivano principalmente da difensori e centrocampista, significa che qualcosa nel meccanismo non va, si è inceppato.

Uno dei dati che preoccupa di più, personalmente parlando, è la mancanza di continuità degli attaccanti rispetto al girone di andata. Le difficoltà tra Leao e Pulisic sono ben note e, tutto ciò non sta aiutando di certo il club. Ecco perché, al termine della stagione, serve davvero un momento di riflessione profonda: capire cosa fare, come intervenire e migliorare. Il tempo scorre, e se il Milan vuole ritornare grande, deve intervenire prima che le altre lo 'mangino'.