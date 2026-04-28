Per il Milan, però, è arrivata una notizia tremenda: stagione finita per Modric. Durante la partita contro la Juventus, il croato si è fratturato lo zigomo in uno scontro aereo con Locatelli: già operato. Ottica secondo posto anche per la Juventus di Spalletti, a 5 punti dal Napoli.
Al momento si parlano solo di ipotesi, senza veramente degli elementi del tutto concreti, Però, finché l'inchiesta risulta e il tutto ancora non è propriamente chiaro, la corsa all'Inter è molto importante. Ovviamente il mantra di chi sta dietro, vista tutta questa situazione è quasi un "meglio secondi che primi". Vale come una specie di carica, visto che Napoli, Milan e Juventus ancora devono blindare il posto in Champions.
La conquista di un secondo posto garantisce l'accesso alla Champions League, ma è presente anche un vantaggio economico garantito dai diritti tv: 1,9 milioni, uno stipendio medio di un calciatore azzurro. Subito dopo, ovviamente, viene il tema legato alla Supercoppa.
La lega Serie A potrebbe confermare il format provato fino ad ora (con quattro squadre, due semifinali e una finale secca). Se vincerà, invece, il format classico, la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia si scontreranno in una finale spumeggiante ma, in questo caso, Napoli, Milan e Juventus sarebbero fuori.
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