«Il secondo posto è il primo dei perdenti», ma il mantra oggi è cambiato: ecco la corsa di Milan, Juventus e Napoli al secondo posto...

«Il secondo posto è il primo dei perdenti», una vera e propria provocazione di Antonio Conte? Forse, ma vale anche, e soprattutto, come stimolo per questo rush finale. Negli spogliatoi, inoltre, non si può restare indifferenti alla tempesta legata a Rocchi e Gervasoni che, in questi ultimi giorni, ha colpito la Serie A e che potrebbe interessare anche l'Inter.