Milan, frattura allo zigomo sinistro e operazione per Modric — La 'rosea' ha riferito come, da ambienti milanisti, filtra che il giocatore dovrà stare fermo tra le sei e le otto settimane. Quindi, impensabile rivederlo in campo con i colori rossoneri in questa stagione. Se quella contro la Juventus sia stata anche la sua ultima partita in assoluto con la maglia del Milan, poi, ad oggi non è dato saperlo.

Modric, come noto, andrà in scadenza di contratto tra due mesi (30 giugno) ma può attivare un'opzione per il prolungamento dell'accordo, alle stesse cifre, per un'ulteriore stagione qualora volesse. Sarà lui, dunque, a decidere sul suo futuro. Se questo infortunio sposterà qualcosa è presto per dirlo: la sensazione è che ora Modric si focalizzerà sul rientro in campo in tempo per i Mondiali.

Il numero 14 rossonero ha già disputato quattro Mondiali con la Croazia (2006, 2014, 2018 e 2022) e saluterà, con tutta probabilità, la sua Nazionale dopo quest'edizione negli Stati Uniti d'America, in Messico e in Canada. Tornando al Diavolo, ora senza Modric sarà dura: il tecnico Massimiliano Allegri dovrà ripensare il suo centrocampo per le ultime quattro gare. Potrebbe avere chance di mettersi in mostra Ardon Jashari, ma occhio anche a Samuele Ricci.

La nostra analisi: assenza importante nelle partite decisive della stagione — Per il Milan, sicuramente, perdere Modric è un qualcosa che, in questo momento, non ci voleva proprio. La squadra rossonera, dopo i troppi gol presi tra marzo e inizio aprile - tra cui un'imbarcata contro l'Udinese a 'San Siro' - aveva proprio nelle ultime due gare contro Verona e Juve ritrovato equilibrio e solidità. Con il rientro di Matteo Gabbia, è vero, ma anche grazie all'enorme mole di lavoro di Modric come 'schermo' davanti alla difesa rossonera. Né Jashari né Ricci, finora, sono riusciti a svolgere quel compito come il Pallone d'Oro 2018 e alle porte ci sono partite fondamentali per l'accesso del Milan alla prossima Champions League. Non resta che sperare anche in un risveglio degli attaccanti.