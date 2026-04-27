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Infortunio Modric, operazione perfettamente riuscita: il comunicato del Milan

Luka Modric, centrocampista Milan
Importanti aggiornamenti sull'infortunio di Luka Modric direttamente dal Milan: l'esito dell'intervento chirurgico svolto dal centrocampista croato
Redazione PM

Luka Modric è uscito dal campo per infortunio all'82' minuto di Milan-Juventus, match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Come vi avevamo anticipato nel pomeriggio, il centrocampista croato classe 1985 è stato costretto ad operarsi a causa della frattura dello zigomo sinistro rimediata nello scontro con Locatelli. La stagione dell'ex Real Madrid in rossonero può dichiararsi terminata: l'obiettivo resta il recupero in extremis in vista del Mondiale.

Modric, operazione riuscita: la nota ufficiale del Milan

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Il Milan ha reso noto che l'intervento chirurgico a cui Modric si è sottoposto è perfettamente riuscito. Di seguito, il comunicato ufficiale del club rossonero.

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«AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. L'operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita. Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!».

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