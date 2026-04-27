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Milan, Modric si opera: entità dell’infortunio, tempi di recupero, cosa cambia per il rinnovo?

Luka Modric, centrocampista Milan
Il Milan perde Modric dopo lo 0-0 con la Juventus: frattura allo zigomo, intervento imminente e futuro da valutare. L'esito degli esami
Redazione PM

Il pareggio a reti bianche contro la Juventus lascia in eredità al Milan una notizia pesante. All’81’ della sfida di San Siro, valida per la 34ª giornata di Serie A 2025/2026, Luka Modric è stato costretto ad abbandonare il campo dopo un duro scontro con Locatelli. Fin da subito l’apprensione attorno al centrocampista croato è stata evidente.

Milan, Modric: l'esito degli esami

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Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente all’operazione.

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L'entità dell'infortunio

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La frattura allo zigomo comporterà un’operazione immediata. I tempi di recupero dipenderanno dall’esito dell’intervento, ma è lecito temere che la stagione rossonera del classe 1985 possa essere compromessa. Un’assenza significativa, considerando il contributo tecnico e carismatico garantito dal croato nonostante i 40 anni. Lo staff medico fornirà aggiornamenti dopo l’operazione, ma in questi casi lo stop può protrarsi per diverse settimane, anche in funzione della necessità di protezioni specifiche al rientro, un po' come successo con Loftus-Cheek.

Rinnovo e Mondiale: scenari aperti

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Con il Mondiale in programma quest’estate nelle Americhe, l’obiettivo del centrocampista potrebbe diventare il recupero completo in vista dell’impegno con la Croazia. Un elemento che potrebbe incidere sulle sue valutazioni future.

L’infortunio si inserisce in un momento delicato anche sul piano contrattuale. Il Milan sarebbe pronto a prolungare l’accordo di un altro anno, forte dell’impatto avuto da Modric in questa stagione. La decisione, però, non è ancora stata presa dal giocatore, ma le sensazioni sono positive. Ora bisogna sperare che la frattura delllo zigomo non influisca negativamente sulla trattativa.

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