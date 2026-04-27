La frattura allo zigomo comporterà un’operazione immediata. I tempi di recupero dipenderanno dall’esito dell’intervento, ma è lecito temere che la stagione rossonera del classe 1985 possa essere compromessa. Un’assenza significativa, considerando il contributo tecnico e carismatico garantito dal croato nonostante i 40 anni. Lo staff medico fornirà aggiornamenti dopo l’operazione, ma in questi casi lo stop può protrarsi per diverse settimane, anche in funzione della necessità di protezioni specifiche al rientro, un po' come successo con Loftus-Cheek.

L’infortunio si inserisce in un momento delicato anche sul piano contrattuale. Il Milan sarebbe pronto a prolungare l’accordo di un altro anno, forte dell’impatto avuto da Modric in questa stagione. La decisione, però, non è ancora stata presa dal giocatore, ma le sensazioni sono positive. Ora bisogna sperare che la frattura delllo zigomo non influisca negativamente sulla trattativa.