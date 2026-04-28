PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, altri fischi a ‘San Siro’ per Leao. E lui si cancella da ‘Instagram’

ULTIME MILAN NEWS

Milan, altri fischi a ‘San Siro’ per Leao. E lui si cancella da ‘Instagram’

Rafael Leao attaccante AC Milan qui durante Milan-Juventus 0-0 di Serie A
Rafael Leao, attaccante del Milan, ha disattivato il proprio account ufficiale sul popolare social network 'Instagram' dopo l'ultima partita a 'San Siro' contro la Juventus, dalla quale è uscito nel finale ancora una volta con i fischi dei tifosi
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera, poco prima di cena, Rafael Leao, attaccante del Milan, ha disattivato il proprio account sul popolare social network 'Instagram'. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sconosciuti i motivi che hanno indotto il numero 10 rossonero al gesto. Sono rimasti attivi, invece, i profili sugli altri social, come 'TikTok' e 'X'.

Non si tratta sicuramente di un momento facile per Leao, uscito tra i fischi di 'San Siro' anche in occasione di Milan-Juventus, partita disputatasi domenica sera e terminata con uno scialbo 0-0. Contestazione sicuramente in tono minore rispetto a quella patita contro l'Udinese, ma pur sempre di dissenso si tratta.

LEGGI ANCHE

Leao non va in gol dal 1° marzo scorso, Cremonese-Milan 0-2 e non riesce a tornare ai suoi abituali livelli di rendimento dopo la pubalgia che, da dicembre, lo tormenta. Oggi pomeriggio tornerà a Milanello con i suoi compagni di squadra per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno libero. Vedremo se quella da 'Instagram' sarà soltanto una pausa oppure qualcosa di più serio.

Leggi anche
Modric shock, addio al Milan? L’infortunio cambia tutto: come Allegri ridisegnerà il...
Agresti: “Milan-Juventus, ha prevalso la logica del risultato”. Poi lancia un avviso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA