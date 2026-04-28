Milan, altri fischi a ‘San Siro’ per Leao. E lui si cancella da ‘Instagram’

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha disattivato il proprio account ufficiale sul popolare social network 'Instagram' dopo l'ultima partita a 'San Siro' contro la Juventus, dalla quale è uscito nel finale ancora una volta con i fischi dei tifosi

Ieri sera, poco prima di cena, Rafael Leao, attaccante del Milan, ha disattivato il proprio account sul popolare social network 'Instagram'. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sconosciuti i motivi che hanno indotto il numero 10 rossonero al gesto. Sono rimasti attivi, invece, i profili sugli altri social, come 'TikTok' e 'X'.