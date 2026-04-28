Milan, altri fischi a ‘San Siro’ per Leao. E lui si cancella da ‘Instagram’

Milan, bocciatura Estupiñán: Mendes lavora all’addio. Per il post spunta il duello da 30 milioni con l’Inter
Leao non va in gol dal 1° marzo scorso, Cremonese-Milan 0-2 e non riesce a tornare ai suoi abituali livelli di rendimento dopo la pubalgia che, da dicembre, lo tormenta. Oggi pomeriggio tornerà a Milanello con i suoi compagni di squadra per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno libero. Vedremo se quella da 'Instagram' sarà soltanto una pausa oppure qualcosa di più serio.
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