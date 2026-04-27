Milan-Juventus 0-0, l'analisi di Agresti: "Per la Champions hanno bisogno di un centravanti" — Agresti si è poi domandato se questo pareggio a reti bianche mette davvero al sicuro Milan e Juventus ai fini della qualificazione in Champions. Secondo lui, è un sì per i rossoneri di Allegri, perché mantengono i 6 punti di vantaggio sulle quinte in classifica, ovvero Como e Roma. "Non si capisce come possano essere scavalcati visto tra l’altro che sono in vantaggio con entrambe negli scontri diretti". Per la Juventus, invece, il vantaggio è solo di 3 punti e, pertanto, "questa Champions dovrà sudarsela".

Il vice-direttore della 'rosea', poi, ha preso in esame i tanti problemi del Milan in attacco. Numeri alla mano, inquietanti. Basti ricordare come Niclas Füllkrug abbia fatto un solo gol, a metà gennaio, Santiago Giménez non abbia ancora mai segnato, il digiuno di Christopher Nkunku duri dal 3 febbraio, quello di Rafael Leão dal 1° marzo e quello di Christian Pulisic addirittura dal 28 dicembre 2025!

"Di sicuro, sia al Milan sia alla Juve - ha chiosato Agresti - nella prossima stagione serve un grande centravanti, un uomo gol che faccia la differenza, altrimenti tutta questa fatica per andare in Champions sarà inutile: in Europa occorre altro in attacco per fare strada". Il club di Via Aldo Rossi, come noto, è già alla caccia del profilo giusto per l'attacco e vi racconteremo nei prossimi mesi tutte le trattative di calciomercato qui su 'PianetaMilan.it'. Stavolta il Milan non può davvero sbagliare la scelta del suo nuovo numero 9.