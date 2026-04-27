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Agresti: “Milan-Juventus, ha prevalso la logica del risultato”. Poi lancia un avviso ai naviganti

Niclas Füllkrug attaccante AC Milan durante Milan-Juventus di Serie A
Stefano Agresti, vice-direttore de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato di Milan-Juventus - partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 0-0 - in un'editoriale sull'edizione odierna della 'rosea'
Daniele Triolo Redattore 

Stefano Agresti, vice-direttore de 'La Gazzetta dello Sport', ha dedicato a Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 0-0, il suo editoriale sull'edizione odierna della 'rosea'. Ha sottolineato come i rossoneri di Massimiliano Allegri e i bianconeri di Luciano Spalletti abbiano "giocato avendo in testa più la classifica che il campo".

Ne è scaturita, così, una "partita brutta, povera di occasioni senza emozioni", in cui ha "prevalso la logica del risultato". D'altronde, né il Milan né la Juventus possono permettersi di fallire l'ingresso nella prossima edizione della Champions League. Come spesso vi abbiamo raccontato su 'PianetaMilan.it', da qui passa gran parte del calciomercato estivo per rinforzare l'organico e per rilanciare le ambizioni del Diavolo.

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Agresti si è poi domandato se questo pareggio a reti bianche mette davvero al sicuro Milan e Juventus ai fini della qualificazione in Champions. Secondo lui, è un sì per i rossoneri di Allegri, perché mantengono i 6 punti di vantaggio sulle quinte in classifica, ovvero Como e Roma. "Non si capisce come possano essere scavalcati visto tra l’altro che sono in vantaggio con entrambe negli scontri diretti". Per la Juventus, invece, il vantaggio è solo di 3 punti e, pertanto, "questa Champions dovrà sudarsela".

Il vice-direttore della 'rosea', poi, ha preso in esame i tanti problemi del Milan in attacco. Numeri alla mano, inquietanti. Basti ricordare come Niclas Füllkrug abbia fatto un solo gol, a metà gennaio, Santiago Giménez non abbia ancora mai segnato, il digiuno di Christopher Nkunku duri dal 3 febbraio, quello di Rafael Leão dal 1° marzo e quello di Christian Pulisic addirittura dal 28 dicembre 2025!

"Di sicuro, sia al Milan sia alla Juve - ha chiosato Agresti - nella prossima stagione serve un grande centravanti, un uomo gol che faccia la differenza, altrimenti tutta questa fatica per andare in Champions sarà inutile: in Europa occorre altro in attacco per fare strada". Il club di Via Aldo Rossi, come noto, è già alla caccia del profilo giusto per l'attacco e vi racconteremo nei prossimi mesi tutte le trattative di calciomercato qui su 'PianetaMilan.it'. Stavolta il Milan non può davvero sbagliare la scelta del suo nuovo numero 9.

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