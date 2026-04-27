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Gullit nella ‘Hall of Fame’ rossonera, premiato prima di Milan-Juventus: “Che orgoglio”

Ruud Gullit ex centrocampista AC Milan inserito nella 'Hall of Fame' dei rossoneri come uno dei migliori centrocampisti della storia del club
Ruud Gullit, ex centrocampista del Milan tra gli anni 80 e 90, è entrato nella 'Hall of Fame' del club rossonero come uno dei migliori centrocampisti della storia rossonera: ieri sera la cerimonia a 'San Siro' prima del match contro la Juventus
Daniele Triolo Redattore 

Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ieri sera a 'San Siro', il pre-partita di Milan-Juventus - big match della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 poi terminato 0-0 - è stato animato dalla cerimonia di ingresso, nella 'Hall of Fame' del club rossonero, di Carlo Ancelotti, Ricardo Kaká e Ruud Gullit.

I tre sono entrati di diritto tra i grandi centrocampisti nella storia del Milan. Gullit era presente a 'San Siro' ed è stato premiato, in mezzo al campo, prima di Milan-Juventus, dal suo ex compagno di squadra, Daniele Massaro, che della società di Via Aldo Rossi è ormai 'brand ambassador' da molti anni.

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Il 'Tulipano Nero', Pallone d'Oro 1987, è stato accolto da applausi e cori da parte dell'intero stadio. Quindi, ha visto la partita. Lo ha fatto vicino al proprietario del Milan, Gerry Cardinale, al suo Senior AdvisorZlatan Ibrahimović (con cui si era intrattenuto già nel pre-gara), al Presidente Paolo Scaroni, all'amministratore delegato Giorgio Furlani, al direttore tecnico Geoffrey Moncada e al direttore sportivo Igli Tare.

Prima di Milan-Juventus, al canale tematico del club rossonero, Gullit aveva rilasciato un'intervista in cui ha detto quanto segue. «È un orgoglio essere qui. 'San Siro' mi regala belle emozioni ogni volta. Sento tanti lamentarsi del gioco ma Massimiliano Allegri ha dato una mentalità vincente».

Gullit ha indossato la maglia del Milan prima per sei stagioni, dal 1987 al 1993, e, successivamente, nei primi mesi del 1994, per un totale di 171 partite. Ha segnato 56 gol e fornito 38 assist. Con il Diavolo, allenato da Arrigo Sacchi prima e Fabio Capello poi, il 'Tulipano Nero' ha vinto 3 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 2 Supercoppe Europee.

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