Hall of Fame Milan, premiato Gullit — Il 'Tulipano Nero', Pallone d'Oro 1987, è stato accolto da applausi e cori da parte dell'intero stadio. Quindi, ha visto la partita. Lo ha fatto vicino al proprietario del Milan, Gerry Cardinale, al suo Senior AdvisorZlatan Ibrahimović (con cui si era intrattenuto già nel pre-gara), al Presidente Paolo Scaroni, all'amministratore delegato Giorgio Furlani, al direttore tecnico Geoffrey Moncada e al direttore sportivo Igli Tare.

Prima di Milan-Juventus, al canale tematico del club rossonero, Gullit aveva rilasciato un'intervista in cui ha detto quanto segue. «È un orgoglio essere qui. 'San Siro' mi regala belle emozioni ogni volta. Sento tanti lamentarsi del gioco ma Massimiliano Allegri ha dato una mentalità vincente».

Gullit ha indossato la maglia del Milan prima per sei stagioni, dal 1987 al 1993, e, successivamente, nei primi mesi del 1994, per un totale di 171 partite. Ha segnato 56 gol e fornito 38 assist. Con il Diavolo, allenato da Arrigo Sacchi prima e Fabio Capello poi, il 'Tulipano Nero' ha vinto 3 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 2 Supercoppe Europee.