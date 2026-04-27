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MILAN-JUVENTUS

Infortunio Modric, esami in mattinata: il Milan trema ma prepara il colpo a sorpresa

Luka Modric centrocampista AC Milan esce per infortunio durante Milan-Juventus di Serie A
Luka Modric, fuoriclasse rossonero, è uscito per un infortunio alla testa nel finale di Milan-Juventus, ieri sera a 'San Siro', lasciando il posto all'80' ad Ardon Jashari. Oggi esami strumentali per capire l'entità della botta subita
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera, a 'San Siro', in occasione del big match della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti, il fuoriclasse croato dei rossoneri, Luka Modric, ha fornito l'ennesima prestazione di altissimo livello. Ha lottato come un leone, giocando tanto da regista quanto da mediano ma è uscito nel finale per un infortunio.

Modric, infatti, in uno scontro aereo con l'ex Manuel Locatelli, è stato costretto a lasciare il campo all'80', sostituito da Ardon Jashari, per una brutta botta subita alla testa. Il numero 14 del Milan è uscito dal terreno di gioco sorretto da uno dei fisioterapisti e dal responsabile dello staff medico del club meneghino, il dottor Stefano Mazzoni. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

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Il Pallone d'Oro 2018 è uscito dal campo barcollando, con la borsa del ghiaccio sulla faccia e con lo staff medico che chiedeva la sostituzione. Anche a fine partita, quando i tifosi del Milan hanno applaudito la squadra per lo sforzo proteso e per il punto rimediato contro la Juventus, Modric non era di certo nelle migliori condizioni. Si poteva notare, infatti, un bozzo sullo zigomo sinistro e sembrava ancora un po' intontito.

Negli spogliatoi ha rassicurato i compagni. È tornato a casa con la raccomandazione di tenere il ghiaccio sullo zigomo. La 'rosea' ha riferito come la sua situazione sarà valutata in mattinata dai medici: il croato, infatti, si sottoporrà ad esami strumentali per capire l'entità della botta subita. 'San Siro' ha salutato il suo cambio, forzato, con un applauso: nel post-partita, anche i giocatori della Juve, su tutti lo stesso Locatelli e Kenan Yıldız, sono andati a chiedergli come stesse.

Rinnovo: Champions fondamentale, società fiduciosa nel suo sì

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L'auspicio del Milan e di Modric stesso è che possa essere in campo domenica prossima, a Reggio Emilia, sul campo del Sassuolo. Il croato vuole essere tra i trascinatori del Diavolo al ritorno in Champions League. Anche perché, come ricordato dal quotidiano sportivo nazionale, la partecipazione in Champions sarà importante per far decidere al giocatore se prolungare o meno di un altro anno la sua esperienza in maglia rossonera.

La società è fiduciosa di ottenere il via libera per il rinnovo fino al 30 giugno 2027. Anzi, come detto da 'La Gazzetta dello Sport', la speranza dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore sportivo Igli Tare è quello di avere il suo 'ok' già a fine campionato, prima dei Mondiali. L'anno prossimo, con un Diavolo in Europa, potrà anche non essere sempre titolare. Ma la sua classe, il suo talento e la sua esperienza sarebbero fondamentali per tornare in Champions da protagonisti e non da semplici comparse.

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