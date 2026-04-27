Modric k.o. nel finale di Milan-Juventus: oggi esami per il croato — Il Pallone d'Oro 2018 è uscito dal campo barcollando, con la borsa del ghiaccio sulla faccia e con lo staff medico che chiedeva la sostituzione. Anche a fine partita, quando i tifosi del Milan hanno applaudito la squadra per lo sforzo proteso e per il punto rimediato contro la Juventus, Modric non era di certo nelle migliori condizioni. Si poteva notare, infatti, un bozzo sullo zigomo sinistro e sembrava ancora un po' intontito.

Negli spogliatoi ha rassicurato i compagni. È tornato a casa con la raccomandazione di tenere il ghiaccio sullo zigomo. La 'rosea' ha riferito come la sua situazione sarà valutata in mattinata dai medici: il croato, infatti, si sottoporrà ad esami strumentali per capire l'entità della botta subita. 'San Siro' ha salutato il suo cambio, forzato, con un applauso: nel post-partita, anche i giocatori della Juve, su tutti lo stesso Locatelli e Kenan Yıldız, sono andati a chiedergli come stesse.

Rinnovo: Champions fondamentale, società fiduciosa nel suo sì — L'auspicio del Milan e di Modric stesso è che possa essere in campo domenica prossima, a Reggio Emilia, sul campo del Sassuolo. Il croato vuole essere tra i trascinatori del Diavolo al ritorno in Champions League. Anche perché, come ricordato dal quotidiano sportivo nazionale, la partecipazione in Champions sarà importante per far decidere al giocatore se prolungare o meno di un altro anno la sua esperienza in maglia rossonera.

La società è fiduciosa di ottenere il via libera per il rinnovo fino al 30 giugno 2027. Anzi, come detto da 'La Gazzetta dello Sport', la speranza dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore sportivo Igli Tare è quello di avere il suo 'ok' già a fine campionato, prima dei Mondiali. L'anno prossimo, con un Diavolo in Europa, potrà anche non essere sempre titolare. Ma la sua classe, il suo talento e la sua esperienza sarebbero fondamentali per tornare in Champions da protagonisti e non da semplici comparse.