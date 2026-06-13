Siamo arrivati nel weekend di quella che sarebbe dovuta essere la settimana decisiva per il futuro del Milan. E invece Gerry Cardinale non ha ancora fatto le scelte finali con voci che si rincorrono tra dirigenza e panchina. In questi ultimi giorni, Oliver Glasner è sembrato il primissimo candidato per diventare il nuovo allenatore rossonero, ma nelle ultime ore sono usciti fuori i nomi di Jaissle e Amorim. Il giornalista Fabrizio Romano ha riportato le ultime novità sul suo canale WhatsApp.

Romano: "Jaissle e Amorim coppia in testa per il Milan"

"Nonostante le voci, non c'è un accordo pronto o impostato tra il Milan e Oliver Glasner per diventare il nuovo allenatore rossonero. C'è stato un incontro di 6 ore 10 giorni fa, ma nessuna intesa. Glasner attende ancora una risposta del Milan e da Cardinale. I rossoneri hanno incontrato Jaissle: è un nome da tenere in considerazione, così come quello di Amorim. Sono loro due il duo in testa del Milan, Glasner aspetta, ma senza alcuna garanzia o accordo fatto".

Decisione da prendere il prima possibile