Nessun accordo tra il Milan e Glasner. L'esperto di mercato Fabrizio Romano svela i due nomi in cima alla lista di Gerry Cardinale per la panchina rossonera
Braida: "Mi viene da piangere pensando al Milan"
Siamo arrivati nel weekend di quella che sarebbe dovuta essere la settimana decisiva per il futuro del Milan. E invece Gerry Cardinale non ha ancora fatto le scelte finali con voci che si rincorrono tra dirigenza e panchina. In questi ultimi giorni, Oliver Glasner è sembrato il primissimo candidato per diventare il nuovo allenatore rossonero, ma nelle ultime ore sono usciti fuori i nomi di Jaissle e Amorim. Il giornalista Fabrizio Romano ha riportato le ultime novità sul suo canale WhatsApp.
Romano: "Jaissle e Amorim coppia in testa per il Milan"
"Nonostante le voci, non c'è un accordo pronto o impostato tra il Milan e Oliver Glasner per diventare il nuovo allenatore rossonero. C'è stato un incontro di 6 ore 10 giorni fa, ma nessuna intesa. Glasner attende ancora una risposta del Milan e da Cardinale. I rossoneri hanno incontrato Jaissle: è un nome da tenere in considerazione, così come quello di Amorim. Sono loro due il duo in testa del Milan, Glasner aspetta, ma senza alcuna garanzia o accordo fatto".
Decisione da prendere il prima possibileSiamo arrivati quasi alla fine della seconda settimana di giugno e il Milan non ha ancora una figura che possa costruire il progetto nuovo per i rossoneri. Ogni giorno speso nella ricerca dei profili giusti è un giorno tolto dalla programmazione della stagione del Diavolo. Chiaro che Gerry Cardinale non voglia prendere una decisione sbagliata dopo due stagioni fallimentari terminate con l'esclusione del club dalla Champions League. Ma, per qualsiasi profilo arriverà, servirà del tempo per studiare le strategie sul mercato e poi traslarle in campo. Per questo non c'è ormai molto tempo per prendere le decisioni finali. Cardinale deve prendere le sue scelte definitive: Jaissle e Amorim sono due profili che giocano con un calcio molto aggressivo, anche se il primo schiera una difesa a quattro e il secondo una difesa a tre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultime Notizie
Milan Top News: Bondo ed Estupinan verso l'addio. Pulisic, rinnovo in salita? I convocati di Amorim
Ultime Notizie
Milan, la rivoluzione di Amorim passa dai tagli: il rebus Fofana
Editoriali e Analisi
Gila al Milan, l'analisi di un colpo sottovalutato: perché fa svoltare la difesa di Amorim
Allenamenti
Milan, le prime scelte di Amorim: ecco tutti i convocati per il raduno a Milanello
Live
Mercato Milan LIVE | Contatti per Éderson. Occhi su Mazraoui. Borussia: accordo con Karetsas
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti