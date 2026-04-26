PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Gullit: “Grazie Milan, grazie tifosi: l’Italia mi ha dato molto. Hall of Fame, sono orgoglioso”

MILAN-JUVENTUS

Gullit: “Grazie Milan, grazie tifosi: l’Italia mi ha dato molto. Hall of Fame, sono orgoglioso”

Ruud Gullit ex centrocampista AC Milan
Ruud Gullit, ex centrocampista rossonero, ha parlato a ‘Milan TV’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano
Daniele Triolo Redattore 

Ruud Gullit, ex centrocampista rossonero, ha parlato a ‘Milan TV’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le dichiarazioni del 'Tulipano Nero' prima di ricevere il riconoscimento per l'inserimento nella 'Hall of Fame' del club rossonero come uno dei migliori centrocampisti della storia del Milan.

Sull'entrare nella 'Hall of Fame' del Milan: "Sono molto orgoglioso, non l'avrei mai pensato che sarebbe potuta succedere una cosa del genere. L'anno scorso quando c'era Marco van Basten qui, non voleva venire! Mi diceva che dovevo starci io qui e adesso tocca a me!".

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Su com'era giocare nel Milan: "Ai nostri tempi il campo non era così bello. Era brutto! Quando è stato rinnovato lo stadio per i Mondiali del 1990 c'era troppa sabbia, ora è bello. L'Italia in quei momenti era bellissima, mi ha dato molto: la moda, una bella macchina, gli orologi, il cibo. Un bel Paese, sono molto fiero di essere qui in uno stadio che mi ha dato tanto".

Su Milan-Juventus di stasera e Massimiliano Allegri: "Spero che il Milan vinca. Ho sentito tanta gente lamentarsi del gioco, ma penso che l'allenatore stia facendo un gran lavoro. Ha fatto un cambiamento per far vincere questa squadra. Quando vinci puoi anche esprimerti meglio. Ma c'è bisogno di tempo per avere un bel calcio, che è nel DNA del Milan. È difficile, ma piano piano lo sta facendo".

Su com'è per lui tornare a 'San Siro' e ricevere l'abbraccio del tifo rossonero: "Io sto già vivendo questo momento, non so cosa aspettarmi dopo alla cerimonia della 'Hall of Fame'. Essere qui è già un orgoglio. Grazie Milan, grazie tifosi, grazie di tutto. Grazie che rimango sempre nella memoria dei tifosi milanisti".

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