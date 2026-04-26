Su com'era giocare nel Milan: "Ai nostri tempi il campo non era così bello. Era brutto! Quando è stato rinnovato lo stadio per i Mondiali del 1990 c'era troppa sabbia, ora è bello. L'Italia in quei momenti era bellissima, mi ha dato molto: la moda, una bella macchina, gli orologi, il cibo. Un bel Paese, sono molto fiero di essere qui in uno stadio che mi ha dato tanto".

Su Milan-Juventus di stasera e Massimiliano Allegri: "Spero che il Milan vinca. Ho sentito tanta gente lamentarsi del gioco, ma penso che l'allenatore stia facendo un gran lavoro. Ha fatto un cambiamento per far vincere questa squadra. Quando vinci puoi anche esprimerti meglio. Ma c'è bisogno di tempo per avere un bel calcio, che è nel DNA del Milan. È difficile, ma piano piano lo sta facendo".

Su com'è per lui tornare a 'San Siro' e ricevere l'abbraccio del tifo rossonero: "Io sto già vivendo questo momento, non so cosa aspettarmi dopo alla cerimonia della 'Hall of Fame'. Essere qui è già un orgoglio. Grazie Milan, grazie tifosi, grazie di tutto. Grazie che rimango sempre nella memoria dei tifosi milanisti".