Come vi siete preparati sui contropiedi del Milan? "Sappiamo quanto sia forte il Milan in queste situazioni, per questo ci siamo preparati molto. Dovremo cercare di anticipare le mosse e credo che anche per noi difensori controllare la partita sia la cosa più importante".
Sull'ultima volta della Juventus a 'San Siro' con l'episodio di Kalulu: "Ci ricordiamo bene la serata che fu, ma credo che sia importante adesso concentrarci su quello che possiamo controllare adesso. Il passato è passato, dobbiamo pensare a questa sera e al presente".
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