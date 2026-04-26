PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Juventus, Kelly prima del Milan: “Stasera importante per la Champions. Ci siamo preparati sui contropiedi”

MILAN-JUVENTUS

Juventus, Kelly prima del Milan: “Stasera importante per la Champions. Ci siamo preparati sui contropiedi”

Lloyd Kelly difensore Juventus
Lloyd Kelly, giocatore bianconero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano
Redazione

Lloyd Kelly, giocatore bianconero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cruciale questa sera per la Champions League? "Sappiamo quanto sia importante questa sera, ancora più importante per noi è non rilassarci riguardo alla posizione che occupiamo in classifica. Dobbiamo continuare su questa scia delle ultime gare e rimanere concentrati".

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Come vi siete preparati sui contropiedi del Milan? "Sappiamo quanto sia forte il Milan in queste situazioni, per questo ci siamo preparati molto. Dovremo cercare di anticipare le mosse e credo che anche per noi difensori controllare la partita sia la cosa più importante".

Sull'ultima volta della Juventus a 'San Siro' con l'episodio di Kalulu: "Ci ricordiamo bene la serata che fu, ma credo che sia importante adesso concentrarci su quello che possiamo controllare adesso. Il passato è passato, dobbiamo pensare a questa sera e al presente".

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