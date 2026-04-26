Tra meno di due ore allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro andrà in scena una delle classiche del calcio italiano, vale a dire Milan-Juventus. La sfida, valida per la 34^ giornata di Serie A, è fondamentale per le due squadre in ottica Champions League. Per quanto riguarda il Diavolo di Massimiliano Allegri, vincere oggi vorrebbe dire allontanare di nuovo il Como e avvicinarsi sensibilmente all'obiettivo stagionale. Come noto, per la matematica certezza di tornare in Champions servono 7 punti nelle prossime cinque partite.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Presenza a sorpresa per Milan-Juventus: a seguire i rossoneri anche Cardinale
MILAN-JUVENTUS
Presenza a sorpresa per Milan-Juventus: a seguire i rossoneri anche Cardinale
In occasione di Milan-Juventus, torna a 'San Siro' dopo il derby il proprietario del Diavolo Gerry Cardinale
Per l'occasione speciale che rappresenta Milan-Juventus, a 'San Siro' ci sarà una presenza inaspettata. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, a seguire da vicino la gara c'è anche il proprietario del Milan e numero uno di RedBird Gerry Cardinale. Dopo l'ultima presenza allo stadio in occasione del derby vinto, l'americano torna in Italia per gustarsi una sfida che promette spettacolo ed emozioni. Vi ricordiamo che potrete seguirla con noi attraverso il live testuale direttamente su 'PianetaMilan.it'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA