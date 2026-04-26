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Formazioni ufficiali Milan-Juventus: Allegri, ripensamento dell’ultimo minuto. Una sorpresa da Spalletti

Formazioni ufficiali Milan-Juventus 33^ giornata Serie A 2025-2026
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio di San Siro a Milano: le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti
Daniele Triolo Redattore 

Tutto pronto, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, per Milan-Juventus, big match della 34^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri di Massimiliano Allegri, a quota 66 punti, vogliono la vittoria per riagganciare il Napoli di Antonio Conte al secondo posto della classifica e per fare un ulteriore passo in avanti nella loro corsa ad un posto nella prossima edizione della Champions League.

Ma anche i bianconeri di Luciano Spalletti, appena dietro con 63, puntano un successo che vorrebbe dire agganciare il Diavolo in graduatoria e respingere l'assalto della Roma di Gian Piero Gasperini, vittoriosa ieri sera sul campo del Bologna. Milan-Juventus è una grande classica del calcio italiano, una sfida che, per anni, è valsa lo Scudetto: quello di quest'anno andrà all'Inter, ma le due compagini stanno gettando le basi per un futuro da nuovi conquistatori.

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In questa stagione, Milan e Juventus si sono affrontate soltanto una volta, nel girone d'andata: era il 5 ottobre 2025, all'Allianz Stadium di Torino - con la 'Vecchia Signora' ancora allenata dal croato Igor Tudor - finì 0-0. L'attaccante rossonero Christian Pulisic sbagliò un calcio di rigore che si era conquistato Santiago Giménez. 'Capitan America' non va a segno dalla fine del 2025: vedremo se riuscirà a tornare alla rete in un grande evento come questo Milan-Juve.

Milan-Juventus, le formazioni ufficiali del match di 'San Siro'

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Le due squadre arrivano all'appuntamento praticamente con tutti a disposizione. C'era soltanto un ballottaggio, in casa rossonera, tra Pervis Estupiñán e Davide Bartesaghi, vinto alla fine da quest'ultimo e qualche dubbio, in casa bianconera, sul recupero di Kenan Yıldız e Dušan Vlahović. Saranno entrambi della partita, sebbene in panchina. Vediamo insieme, ora, dunque, le formazioni ufficiali di Milan-Juventus di 'San Siro'!

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Boga; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Holm, Adžić, Koopmeiners, Miretti, Kostić, Yıldız, Zhegrova, Openda, Vlahović. Allenatore: Spalletti.

Sarà Simone Sozza, classe 1987, della sezione A.I.A. di Seregno (MB), a dirigere Milan-Juventus. Finora Sozza ha incontrato il Milan per 8 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 5 vittorie e 3 sconfitte. L'ultimo incrocio risale al 23 novembre 2025, in occasione del derby Inter-Milan 0-1, deciso da un gol di Pulisic. Sono, invece, 10 i precedenti con la Juventus: il suo 'score' con i bianconeri è di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

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