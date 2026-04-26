Nelle ultime ore, il calcio italiano è stato travolto da un nuovo scandalo . Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni ( leggi qui ), il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per frode sportiva , con tre capi d'imputazione relativi ad alcune gare dello scorso anno. Ad intervenire sulla faccenda nelle ultime ore anche il Codacons , ovvero la principale associazione italiana di tutela dei consumatori.

Nel comunicato ufficiale l'associazione tuona: "Il calcio italiano non può permettersi nuove ombre dopo gli scandali del passato" e poi sottolineano che, in caso di pressioni e interferenze su VAR e arbitri, sarebbe inevitabile un intervento esemplare. Nella nota poi si leggono le principali richieste che il Codacons muove verso la FIGC: l'acquisizione degli atti dell'indagine, l'avvio di un procedimento autonomo e "in caso di accertate responsabilità, la revoca degli eventuali titoli conquistati dall’Inter nei campionati oggetto di indagine, inclusi gli scudetti".