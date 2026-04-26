In una nota ufficiale, il Codacons commenta le vicende giudiziarie legate al designatore arbitrale Rocchi, chiedendo azioni e interventi
Nelle ultime ore, il calcio italiano è stato travolto da un nuovo scandalo. Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni (leggi qui), il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per frode sportiva, con tre capi d'imputazione relativi ad alcune gare dello scorso anno. Ad intervenire sulla faccenda nelle ultime ore anche il Codacons, ovvero la principale associazione italiana di tutela dei consumatori.
Nel comunicato ufficiale l'associazione tuona: "Il calcio italiano non può permettersi nuove ombre dopo gli scandali del passato" e poi sottolineano che, in caso di pressioni e interferenze su VAR e arbitri, sarebbe inevitabile un intervento esemplare. Nella nota poi si leggono le principali richieste che il Codacons muove verso la FIGC: l'acquisizione degli atti dell'indagine, l'avvio di un procedimento autonomo e "in caso di accertate responsabilità, la revoca degli eventuali titoli conquistati dall’Inter nei campionati oggetto di indagine, inclusi gli scudetti".