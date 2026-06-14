A venti giorni dal licenziamento in massa di Allegri, Tare Furlani e Moncada, il Milan è vicino all'accordo con i volti del nuovo progetto tecnico. Se per la panchina il nome in cima alla lista è quello di Ruben Amorim, la direzione dell'area sportiva potrebbe essere affidata a Markus Krösche, attuale DS dell'Eintracht Francoforte e candidato al ruolo di Head Of Football. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il club rossonero starebbe provando a stringere i tempi per chiudere la trattativa il più in fretta possibile. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato per voi i migliori colpi di mercato del dirigente tedesco, cercando di capire se il suo modus operandi utilizzato in Germania possa essere applicato anche in Italia.

Milan, ma chi è Krösche?

Milan, i migliori colpi di Krösche

Un modello replicabile al Milan?

è un dirigente tedesco classe 1980, diventato tra i migliori direttori sportivi della Bundesliga grazie all'ottimo lavoro svolto all'Eintracht Francoforte, che guida con successo dal 2021 e con cui ha un contratto valido fino al 2028. La sua carriera è partita da Lipsia, dove ha raccolto l'eredità proprio di Rangnick. Il punto forte della sua strategia è, per poi venderli a cifre molto più alte, generando ingenti plusvalenze per il club.che hanno sempre fatto della sostenibilità una componente imprescindibile del proprio modello.Tra gli esempi più virtuosi della sua filosofia c'èprelevato a parametro zero dal Nantes del 2022 e rivenduto al PSG per la cifra record di circa 95 milioni di euro dopo appena un anno. Un'altra masterclass diè stata la gestione dell'attaccante egizianoscovato a zero dal Wolfsburg nel 2023 e venduto per 75 milioni al Manchester City nel 2025. Restando in tema attaccanti, impossibile non nominareacquistato per 31 milioni dal PSG nel 2024 (dopo una stagione in prestito) e ceduto in Premier League al Liverpool per 95 milioni di euro la scorsa estate. Non solo attaccanti,se ne intende anche di difensori ene è un esempio lampante: nel 2023 lo ha prelevato dall'Anversa per 13 milioni di euro e dopo una buona stagione in Bundesliga lo ha rivenduto al PSG per 40 milioni di euro.sa in quali mercati vendere per massimizzare l'incasso, come testimoniano le continue cessioni in Premier League e al PSG.In parte. L'Eintracht Francoforte non è una squadra che gioca per vincere il campionato, mentre i rossoneri, almeno sulla carta, dovrebbero sempre puntare al titolo. Ile lepossono aiutare un club ad autosostenersi, ma da sole non bastano. Una squadra con 7 Champions League in bacheca dovrebbe provare a trattenere i propri campioni, non a venderli per sistemare i bilanci. Tuttavia, la rosa delha bisogno di una mini-rivoluzione e la rete di contatti e l'esperienza dipotrebbero essere utili in vista dell'estate.