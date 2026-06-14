Milan, Amorim ha stregato Cardinale e convinto Ibrahimovic: ecco cosa piace

Amorim si avvicina a grandi passi a diventare il nuovo allenatore del Milan (qui le notizie live): il portoghese ha voglia di rimettersi in gioco dopo la brutta esperienza con il Manchester United finita con un esonero e una sconfitta contro il Tottenham in finale di Europa League. In Inghilterra non è riuscito a lasciare il suo graffio, dopo aver sorpreso tutti dominando in Portogallo con il Braga e lo Sporting. Mancano ancora piccoli passi per il matrimonio ufficiale, ma per Amorim si avvicina sempre di più avere un'altra opportunità importante, stavolta in Serie A.

I dettagli della trattativa e l'accordo economico

Come scrive La Gazzetta dello Sport tra il Milan e Amorim c'è stata un'accelerata improvvisa nella giornata di ieri dopo un altro incontro. Il portoghese è in pole, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale. C’è già un’intesa per un. Amorim viene descritto da persone vicine a lui molto motivato dalla possibilità di rilanciarsi a Milano.

Perché piace Amorim? Per la sua idea di calcio, visto che Cardinale vuole aprire un nuovo ciclo all’insegna di un gioco moderno, votato all’attacco e frizzante. Il suo 3-4-3, che in fase di costruzione può trasformarsi in un 3-2-5 alzando i laterali o addirittura in un 3-1-6 in momenti particolari delle partite, ha convinto in particolare Ibrahimovic. La sua voglia di rivincita, invece, ha stregato Cardinale.

I numeri in Portogallo e i talenti valorizzati da Amorim

Viktor Gyökeres che era stato acquistato dal Coventry City, sotto la guida di Amorim è diventato uno degli attaccanti più dominanti di tutta Europa e infatti oggi gioca all'Arsenal.

che era stato acquistato dal Coventry City, sotto la guida di Amorim è diventato uno degli attaccanti più dominanti di tutta Europa e infatti oggi gioca all'Arsenal. Pedro Porro è stato rigenerato diventando un esterno a tutta fascia dominante nel 3-4-3 di Amorim. Anche lui gioca in Inghilterra, al Tottenham.

è stato rigenerato diventando un esterno a tutta fascia dominante nel 3-4-3 di Amorim. Anche lui gioca in Inghilterra, al Tottenham. Come non parlare poi di Nuno Mendes: lanciato giovanissimo dal vivaio dello Sporting, Amorim lo ha aiutato nella crescita e ora è uno dei terzini più forti del mondo al PSG.

Anche se con il Manchester United non ha performato alla grande, ci sono le esperienze in Portogallo che parlano per lui:, vincendo due volte il campionato con lo Sporting con 6 trofei conquistati in generale. Come detto, Amorim predilige la difesa a tre e un sistema di calcio molto aggressivo e offensivo. Basti guardare che tipo di giocatori ha valorizzato nella sua esperienza allo Sporting: