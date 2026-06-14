Con l'imminente approdo di Amorim sulla panchina rossonera, Pianeta Milan ha individuato 5 giocatori che potrebbero 'esplodere' sotto la sua gestione
Manchester United, crisi senza fine: la sfida che attende Amorim | VIDEO
Ruben Amorim ha accettato tutte le condizioni della proposta del Milan: ora manca solo il via libera definitivo di Gerry Cardinale. Come raccolto dalla nostra redazione, il contratto biennale a 3,5 milioni di euro a stagione sarebbe stato sufficiente a convincere l'ex allenatore del Manchester United. Il tecnico portoghese vorrebbe creare una squadra a sua immagine e somiglianza e non vede l'ora di intraprendere l'avventura in rossonero. Noi di Pianeta Milan abbiamo studiato e approfondito il calcio di Amorim, e siamo pronti a svelarvi i cinque giocatori attualmente presenti in rosa che potrebbero compiere il salto di qualità definitivo sotto la sua gestione.
Gli esterni: Bartesaghi e SaelemaekersAmorim propone un calcio offensivo, basato su pressing aggressivo e corruzione dal basso. Il sistema di gioco prediletto dal tecnico portoghese è il 3-4-2-1, che può trasformarsi in un 3-4-3 in base alle caratteristiche degli interpreti. Gli esterni a tutta fascia hanno un ruolo fondamentale per mantenere l'equilibrio. Saelemeaekers e Bartesaghi sarebbero chiamati agli straordinari nel caso di un suo approdo sulla panchina del Milan, ma potrebbero beneficiare della sua filosofia ed 'esplodere' definitivamente come successo a Nuno Mendes e a Nuno Santos.
Milan, Pavlovic può diventare una 'bestia' con AmorimLa difesa a tre darebbe continuità al sistema di gioco adottato da Massimiliano Allegri nella stagione appena terminata, anche se con principi tattici completamente diversi. Il terzetto difensivo esalta le caratteristiche di Stahinja Pavlovic, che quest'anno ha chiuso a quota 5 reti e 1 assist. Se il centrale serbo dovesse restare al Milan, potrebbe beneficiare del calcio di Amorim per consacrarsi definitivamente come uno dei migliori difensori al mondo. Il tecnico portoghese, infatti, lascia grande libertà ai braccetti in fase di possesso palla e l'ex Salisburgo potrebbe sfruttare al massimo le propria caratteristiche.
Attacco: Pulisic e NkunkuIl 3-4-2-1 di Amorim permetterebbe a Pulisic (reduce da una grande prestazione all'esordio Mondiale) e Nkunku di giocare nella propria posizione naturale da trequartisti con licenza di allargarsi sulla fascia. Quest'anno, entrambi hanno giocato fuori posizione e il loro rendimento ne ha risentito parecchio: lo statunitense ha realizzato zero gol con la maglia del Milan nel 2026, mentre il francese ha chiuso con 8 reti e 3 assist in 35 partite. L'eventuale approdo di Amorim sulla panchina rossonera permetterebbe a questi due giocatori di ritrovare sé stessi e di conquistarsi definitivamente il Diavolo.
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