Ruben Amorim ha accettato tutte le condizioni della proposta del Milan: ora manca solo il via libera definitivo di Gerry Cardinale. Come raccolto dalla nostra redazione, il contratto biennale a 3,5 milioni di euro a stagione sarebbe stato sufficiente a convincere l'ex allenatore del Manchester United. Il tecnico portoghese vorrebbe creare una squadra a sua immagine e somiglianza e non vede l'ora di intraprendere l'avventura in rossonero. Noi di Pianeta Milan abbiamo studiato e approfondito il calcio di Amorim, e siamo pronti a svelarvi i cinque giocatori attualmente presenti in rosa che potrebbero compiere il salto di qualità definitivo sotto la sua gestione.

Gli esterni: Bartesaghi e Saelemaekers

Milan, Pavlovic può diventare una 'bestia' con Amorim

Attacco: Pulisic e Nkunku

propone un calcio offensivo, basato suaggressivo eIl sistema di gioco prediletto dal tecnico portoghese è il, che può trasformarsi in unin base alle caratteristiche degli interpreti. Gli esterni a tutta fascia hanno un ruolo fondamentale per mantenere l'equilibrio.sarebbero chiamati agli straordinari nel caso di un suo approdo sulla panchina delma potrebbero beneficiare della sua filosofia ed 'esplodere' definitivamente come successo ae aLadarebbe continuità al sistema di gioco adottato da Massimiliano Allegri nella stagione appena terminata, anche se con principi tattici completamente diversi. Il terzetto difensivo esalta le caratteristiche diche quest'anno ha chiuso a quotaSe il centrale serbo dovesse restare al, potrebbe beneficiare del calcio diper consacrarsi definitivamente come uno dei migliori difensori al mondo. Il tecnico portoghese, infatti, lascia grande libertà ai braccetti in fase di possesso palla e l'ex Salisburgo potrebbe sfruttare al massimo le propria caratteristiche.Il 3-4-2-1 dipermetterebbe a(reduce da una grande prestazione all'esordio Mondiale) edi giocare nella propria posizione naturale da trequartisti con licenza di allargarsi sulla fascia. Quest'anno, entrambi hanno giocato fuori posizione e il loro rendimento ne ha risentito parecchio: lo statunitense ha realizzatocon la maglia del Milan nel 2026, mentre il francese ha chiuso conL'eventuale approdo disulla panchina rossonera permetterebbe a questi due giocatori di ritrovare sé stessi e di conquistarsi definitivamente il Diavolo.