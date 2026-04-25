Secondo un esposto poi archiviato dalla giustizia sportiva, Rocchi sarebbe intervenuto dalla sala, bussando sul vetro per attirare l’attenzione dei tecnici V.A.R.. Su questo episodio gli inquirenti stanno effettuando alcune verifiche. L'arbitro Daniele Paterna, che era al V.A.R., ascoltato inizialmente come testimone, è poi finito sul registro degli indagati per falsa testimonianza. Emerse incongruenze nel suo racconto.