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Il designatore arbitrale Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: cosa sta succedendo

Gianluca Rocchi designatore arbitrale
Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, è indagato per concorso in frode sportiva: episodi risalenti al campionato scorso, 2024-2025. Rischia di scoppiare uno scandalo come fu, esattamente venti anni fa, ai tempi di Calciopoli?
Daniele Triolo Redattore 

Secondo quanto riferito da 'AGI' (Agenzia Giornalistica Italia), Gianluca Rocchi - designatore arbitrale di Serie A e Serie B - indagato per concorso in frode sportiva. All'ex arbitro toscano sarebbe stato notificato nella serata di ieri un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano, guidata dal PM Maurizio Ascione.

L'inchiesta della Procura riguarda il campionato 2024-2025 e punta a fare luce su possibili irregolarità che coinvolgerebbero più livelli del sistema calcio: arbitri, F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e giustizia sportiva. Che si possa configurare, a distanza di venti anni esatti, una nuova Calciopoli? Al momento, va precisato, si tratta soltanto di ipotesi investigative.

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Tra gli episodi finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura c'è Udinese-Parma 1-0 del 1° marzo 2025. Nella Sala V.A.R. di Lissone, durante la revisione di un possibile fallo di mano, gli operatori discutono l’azione fino a un cambio improvviso di decisione: da "no rigore' a rigore assegnato dopo la 'on field review'.

Secondo un esposto poi archiviato dalla giustizia sportiva, Rocchi sarebbe intervenuto dalla sala, bussando sul vetro per attirare l’attenzione dei tecnici V.A.R.. Su questo episodio gli inquirenti stanno effettuando alcune verifiche. L'arbitro Daniele Paterna, che era al V.A.R., ascoltato inizialmente come testimone, è poi finito sul registro degli indagati per falsa testimonianza. Emerse incongruenze nel suo racconto.

Nel fascicolo degli inquirenti c'è anche Inter-Verona 2-1 dell'8 gennaio 2024. In quell'occasione, niente sanzione per una gomitata di Alessandro Bastoni a Ondrej Duda, episodio avvenuto prima del gol decisivo nel recupero di Davide Frattesi. Il dubbio riguarda una possibile, mancata 'on field review' da parte del V.A.R.. Ma secondo l'AGI sono diverse le partite sotto esame nel campionato passato: secondo la Procura, nelle ultime due stagioni, ci sarebbero state presunte pressioni su V.A.R. e A.V.A.R.. Vedremo cosa succederà.

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