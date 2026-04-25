Tra gli episodi finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura c'è Udinese-Parma 1-0 del 1° marzo 2025. Nella Sala V.A.R. di Lissone, durante la revisione di un possibile fallo di mano, gli operatori discutono l’azione fino a un cambio improvviso di decisione: da "no rigore' a rigore assegnato dopo la 'on field review'.
Secondo un esposto poi archiviato dalla giustizia sportiva, Rocchi sarebbe intervenuto dalla sala, bussando sul vetro per attirare l’attenzione dei tecnici V.A.R.. Su questo episodio gli inquirenti stanno effettuando alcune verifiche. L'arbitro Daniele Paterna, che era al V.A.R., ascoltato inizialmente come testimone, è poi finito sul registro degli indagati per falsa testimonianza. Emerse incongruenze nel suo racconto.
Nel fascicolo degli inquirenti c'è anche Inter-Verona 2-1 dell'8 gennaio 2024. In quell'occasione, niente sanzione per una gomitata di Alessandro Bastoni a Ondrej Duda, episodio avvenuto prima del gol decisivo nel recupero di Davide Frattesi. Il dubbio riguarda una possibile, mancata 'on field review' da parte del V.A.R.. Ma secondo l'AGI sono diverse le partite sotto esame nel campionato passato: secondo la Procura, nelle ultime due stagioni, ci sarebbero state presunte pressioni su V.A.R. e A.V.A.R.. Vedremo cosa succederà.
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