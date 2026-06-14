Il rapporto con Ruben Amorim, la posizione del Manchester United e il vecchio amore con il Milan: Il primo colpo di calciomercato potrebbe essere Manuel Ugarte
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L'insediamento di Ruben Amorim sulla panchina del Milan non è ancora ufficiale, ma c'è una possibile richiesta del tecnico portoghese che sta già iniziando a circolare ai piani alti di Via Aldo Rossi. Come raccolto dalla nostra redazione, un nome che potrebbe scaldare il calciomercato rossonero è quello di Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano classe 2001 in uscita dal Manchester United. Al momento, il giocatore è impegnato ai Mondiali con la propria Nazionale, ma non è da escludere che il suo ex allenatore possa già averlo contattato in questi giorni per provare a portarlo con sé in Italia.
Milan, i numeri di Ugarte con AmorimAmorim ha allenato Ugarte sia allo Sporting che al Manchester United e nutre una profonda stima nei suoi confronti, nonostante qualche screzio negli ultimi mesi del tecnico portoghese in Inghilterra. Sotto la gestione del candidato allenatore del Milan, il classe 2001 ha collezionato 133 presenze complessive tra il 2021 e il 2025, per un bottino complessivo di 3 gol e 9 assist in 8336 minuti totali in campo. Nel 3-4-2-1 di Amorim, un mediano con le caratteristiche di Ugarte è fondamentale per non perdere l'equilibrio. L'uruguaiano, infatti, non spicca per qualità tecnica, ma garantisce corsa, muscoli e intensità.
La richiesta del Manchester United per UgarteDopo due stagioni in Inghilterra, il Manchester United ha deciso di mettere Ugarte sul mercato. La richiesta dei 'Red Devils' dovrebbe partire da una base di 30 milioni di euro, ma le prestazioni del mediano uruguaiano al Mondiale potrebbe aumentare o abbassare la cifra. Una somma accessibile per il Milan, soprattutto in caso di mancato rinnovo di Luka Modric e di cessione di Adrien Rabiot. Il nodo principale resta legato all'ingaggio: a Manchester, Ugarte percepisce uno stipendio da 7 milioni di euro a stagione e ha un contratto valido fino al 2029. Difficilmente il giocatore sarà disposto ad abbassarsi l'ingaggio, ma una soluzione in prestito, magari con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, potrebbe essere una formula che mette d'accordo tutti.
Un acquisto in linea con la filosofia RedBirdNegli anni, RedBird ha abituato i tifosi del Milan ad acquistare giocatori che in Premier League avevano perso lo smalto, per poi provare a valorizzarli ed eventualmente rivenderli. Loftus-Cheek, Pulisic e Nkunku sono degli esempi lampanti di questa filosofia. Ugarte potrebbe intraprendere un percorso simile e l'eventuale approdo di Amorim sulla panchina rossonera faciliterebbe ulteriormente la trattativa. Prima, però, c'è da capire chi sarà il nuovo direttore sportivo e se sarà disposto a dare il via libera per questa operazione.
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