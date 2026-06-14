L'insediamento di Ruben Amorim sulla panchina del Milan non è ancora ufficiale, ma c'è una possibile richiesta del tecnico portoghese che sta già iniziando a circolare ai piani alti di Via Aldo Rossi. Come raccolto dalla nostra redazione, un nome che potrebbe scaldare il calciomercato rossonero è quello di Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano classe 2001 in uscita dal Manchester United. Al momento, il giocatore è impegnato ai Mondiali con la propria Nazionale, ma non è da escludere che il suo ex allenatore possa già averlo contattato in questi giorni per provare a portarlo con sé in Italia.

Milan, i numeri di Ugarte con Amorim

La richiesta del Manchester United per Ugarte

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