Il Milan aveva valutato l'acquisto di Ayyoub Bouaddi su indicazione di Paulo Fonseca: il centrocampista adesso si mette in mostra al Mondiale
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Ayyoub Bouaddi sta attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori grazie alla super prestazione contro il Brasile al Mondiale con la maglia del Marocco. Il centrocampista classe 2007, già cercato in passato dalla Juventus, era finito nel mirino del Milan su espressa richiesta del tecnico Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese, che lo aveva fatto esordire appena sedicenne in Ligue 1 ai tempi del Lille, ne conosceva il valore e aveva suggerito alla dirigenza rossonera di effettuare un tentativo per portarlo a Milano. Il vecchio board rossonero, però, non ha ascoltato il tecnico portoghese e oggi Bouaddi vale 70 milioni di euro.
Milan, esordio da sogno per Bouaddi al MondialeNell'esordio Mondiale, il Marocco ha fermato sull'1-1 il Brasile di Carlo Ancelotti. Alla rete iniziale di Saibari per gli africani ha risposto Vinicius per la Seleçao. Nonostante la presenza di Hakimi e Brahim Diaz, Bouaddi si è preso la scena imponendosi come migliore in campo. Il suo futuro, ironia della sorte, è legato a Davide Ancelotti, figlio di Carlo e membro del suo staff tecnico, che nella prossima stagione siederà sulla panchina del Lille. Tuttavia, se il classe 2007 dovesse mantenere questo livello di prestazioni, potrebbe approdare direttamente in un top club europeo senza più fare ritorno a 'Les Dogues'.
I numeri di Bouaddi al LilleLa popolarità del giocatore era cresciuta già lo scorso ottobre, a seguito di una prestazione incredibile in Europa League contro la Roma. Nel giro di pochi mesi, il centrocampista ha mostrato ulteriori progressi tecnici e atletici, fino a conquistare una maglia da titolare nella selezione marocchina. Nella stagione appena terminata con il club francese, Bouaddi ha collezionato 42 presenze complessive, per un totale di 3153 minuti in campo Il Milan ha mantenuto il profilo del diciottenne nella lista dei calciatori da monitorare, confermando la bontà della segnalazione iniziale di Fonseca, ma l'attuale richiesta del Lille rende ormai impossibile l’operazione.
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