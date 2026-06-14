Ayyoub Bouaddi sta attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori grazie alla super prestazione contro il Brasile al Mondiale con la maglia del Marocco. Il centrocampista classe 2007, già cercato in passato dalla Juventus, era finito nel mirino del Milan su espressa richiesta del tecnico Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese, che lo aveva fatto esordire appena sedicenne in Ligue 1 ai tempi del Lille, ne conosceva il valore e aveva suggerito alla dirigenza rossonera di effettuare un tentativo per portarlo a Milano. Il vecchio board rossonero, però, non ha ascoltato il tecnico portoghese e oggi Bouaddi vale 70 milioni di euro.

Milan, esordio da sogno per Bouaddi al Mondiale

I numeri di Bouaddi al Lille

Nell'esordio Mondiale, ilha fermato sull'1-1 il Brasile di Carlo Ancelotti. Alla rete iniziale di Saibari per gli africani ha risposto Vinicius per la Seleçao. Nonostante la presenza di Hakimi e Brahim Diaz,si è preso la scena imponendosi comeIl suo futuro, ironia della sorte, è legato afiglio di Carlo e membro del suo staff tecnico, che nella prossima stagione siederà sulla panchina del. Tuttavia, se il classe 2007 dovesse mantenere questo livello di prestazioni, potrebbe approdare direttamente in unsenza più fare ritorno a 'Les Dogues'.La popolarità del giocatore era cresciuta già lo scorso ottobre, a seguito di una prestazione incredibile incontro la. Nel giro di pochi mesi, il centrocampista ha mostrato ulteriori progressi tecnici e atletici, fino a conquistare una maglia da titolare nella selezione marocchina. Nella stagione appena terminata con il club francese,ha collezionatoper un totale di 3153 minuti in campo Ilha mantenuto il profilo del diciottenne nella lista dei calciatori da monitorare, confermando la bontà della segnalazione iniziale di, ma l'attuale richiesta del Lille rende ormai impossibile l’operazione.