+++ MILAN-JUVENTUS LIVE: LE PROBABILI FORMAZIONI +++
partite
Milan-Juventus di Serie A 0-0: ritmi molto bassi | LIVE News
Solo un richiamo verbale per Locateli, gioco ripreso
Gioco fermo: Rabiot a terra a causa di un contrasto con Locatelli
Modric inizia un contropiede, fermato poi a causa della parla persa del croato nel cercare di passarla a Leao
Ritmi piuttosto lenti in questo avvio di partita: tanto possesso, poche azioni
Tutto pronto a San Siro: inizia Milan-Juventus!
Coreografia alquanto polemica quella fatta dai tifosi del Milan: contestato il prezzo dei biglietti al secondo anello blu.
La redazione di Pianeta Milan tiene a ricordare che: qui ci sarà la cronaca Live testuale. Sul nostro canale YouTube e Facebook i sarà la Live Reaction con i Blackdevils
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Milan-Juventus!
MILAN 3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão.
JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, David, Boga.
In attesa del fischio d'inizio, vogliamo ricordare alcune statistiche del match.
Quello di stasera sarà il 230esimo confronto tra le due squadre: il bilancio, però, sorride ai bianconeri.
In campo ci saranno due allenatori, su 4 totali in tutta la Serie A, ad aver raggiunto le 300 Vittore nella storia del campionato: Allegri 321, mentre Spalletti 302, al pari di Nereo Rocco.
Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Milan-Juventus, partita della 34esima giornata di Serie A.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Rabiot, Modrić, Rabiot, Fofana, Estupiñán; Pulisic, Leão. Allenatore: Allegri.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
+++ MILAN-JUVENTUS LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++
Le parole di Luciano Spalletti, allenatore bianconero, a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus
Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus
Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Milan
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata di Serie A
il video dell'arrivo del pullman rossonero oggi - Dal nostro inviato a San Siro Stefano Bressi.
Intervistato dalla 'La Gazzetta dello Sport', l'ex centrocampista della Juventus Vladimir Jugovic ha voluto spendere alcune parole sul big match di stasera
In vista del big match di stasera, Massimiliano Allegri potrebbe effettuare un cambio sulla sinistra...
Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla partita Milan-Juventus, in programma alle ore 20:45 di domenica 26 aprole 2026 allo stadio 'San Siro'
Milan-Juventus, ottobre 2022: in gol Brahim Díaz. In difesa, per i rossoneri, presente Pierre Kalulu. Avrebbero fatto comodo anche oggi. La nostra analisi
In vista di Milan-Juventus di questa sera, parla l'ex bianconero Emanuele Giaccherini. Presente, futuro e non solo: ecco le sue parole a 'Tuttosport'
Oggi alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, si disputerà Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri di Max Allegri su internet
Milan-Juventus, probabili formazioni: Allegri cambia qualcosa rispetto alla vittoria contro il Verona. Ecco tutte le ultime notizie in vista della partita di questa sera
Verso Milan-Juventus di questa sera: parla l'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri. Ecco la sua intervista prima della partita a 'DAZN'
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA