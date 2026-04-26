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Milan-Juventus di Serie A 0-0: ritmi molto bassi | LIVE News

Milan-Juventus di Serie A in diretta: tutte le notizie live | Pm
Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026: il nostro LIVE testuale del match dei rossoneri di Massimiliano Allegri
Redazione

26/04/2026 - 20:45
MILAN
0-0
JUVENTUS
20'

Solo un richiamo verbale per Locateli, gioco ripreso

18'

Gioco fermo: Rabiot a terra a causa di un contrasto con Locatelli

10'

Modric inizia un contropiede, fermato poi a causa della parla persa del croato nel cercare di passarla a Leao 

7'

Ritmi piuttosto lenti in questo avvio di partita: tanto possesso, poche azioni

1'
inzio-match

Tutto pronto a San Siro: inizia Milan-Juventus!

20.46

Coreografia alquanto polemica quella fatta dai tifosi del Milan: contestato il prezzo dei biglietti al secondo anello blu.

 

20.08

La redazione di Pianeta Milan tiene a ricordare che: qui ci sarà la cronaca Live testuale. Sul nostro canale YouTube e Facebook i sarà la Live Reaction con i Blackdevils

19.37

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Milan-Juventus!

MILAN 3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão.

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, David, Boga.

19.31

In attesa del fischio d'inizio, vogliamo ricordare alcune statistiche del match.

Quello di stasera sarà il 230esimo confronto tra le due squadre: il bilancio, però, sorride ai bianconeri.

In campo ci saranno due allenatori, su 4 totali in tutta la Serie A, ad aver raggiunto le 300 Vittore nella storia del campionato: Allegri 321, mentre Spalletti 302, al pari di Nereo Rocco.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Milan-Juventus, partita della 34esima giornata di Serie A

+++ MILAN-JUVENTUS LIVE: LE PROBABILI FORMAZIONI +++

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Rabiot, Modrić, Rabiot, Fofana, Estupiñán; Pulisic, Leão. Allenatore: Allegri.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

+++ MILAN-JUVENTUS LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

MILAN-JUVENTUS, LE PAROLE DI SPALLETTI

Le parole di Luciano Spalletti, allenatore bianconero, a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus

MILAN-JUVENTUS, PARLA ALLEGRI

Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus

MILAN-JUVENTUS, ECCO KELLY

Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Milan

MILAN-JUVENTUS, PARLA BARTESAGHI

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata di Serie A

MILAN-JUVENTUS, IL PULLMAN E' QUI

il video dell'arrivo del pullman rossonero oggi - Dal nostro inviato a San Siro Stefano Bressi.

MILAN-JUVENTUS- PARLA JUGOVIC

Intervistato dalla 'La Gazzetta dello Sport', l'ex centrocampista della Juventus Vladimir Jugovic ha voluto spendere alcune parole sul big match di stasera

MILAN-JUVENTUS: CAMBIO DI FORMAZIONE PER ALLEGRI

In vista del big match di stasera, Massimiliano Allegri potrebbe effettuare un cambio sulla sinistra...

MILAN-JUVENTUS, TUTTI I DETTAGLI PER LA PARTITA 

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla partita Milan-Juventus, in programma alle ore 20:45 di domenica 26 aprole 2026 allo stadio 'San Siro'

MILAN-JUVENTUS, IL RICORDO DI QUATTRO ANNI FA 

Milan-Juventus, ottobre 2022: in gol Brahim Díaz. In difesa, per i rossoneri, presente Pierre Kalulu. Avrebbero fatto comodo anche oggi. La nostra analisi

MILAN-JUVENTUS, IL PARERE DI GIACCHERINI

In vista di Milan-Juventus di questa sera, parla l'ex bianconero Emanuele Giaccherini. Presente, futuro e non solo: ecco le sue parole a 'Tuttosport'

MILAN-JUVENTUS, ECCO TUTTE LE INFO SU DOVE VEDERLA

Oggi alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, si disputerà Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri di Max Allegri su internet

MILAN-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI 

Milan-Juventus, probabili formazioni: Allegri cambia qualcosa rispetto alla vittoria contro il Verona. Ecco tutte le ultime notizie in vista della partita di questa sera

MILAN-JUVENTUS, PARLA ALLEGRI 

Verso Milan-Juventus di questa sera: parla l'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri. Ecco la sua intervista prima della partita a 'DAZN'

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

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