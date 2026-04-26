Pagelle Milan-Juventus 0-0: Pavlovic domina, Saelemaekers spreca

È esattamente il tipo di partita che ci si aspettava, con un Milan compatto e attento dietro e la Juventus che cerca gli spazi giusti. Iniziano comunque meglio i rossoneri, che nella prima metà della prima frazione crea anche un paio di pericoli. Niente di clamoroso, ma si affaccia dalle parti di Di Gregorio con continuità. Nel momento migliore, però, la Juventus trova il gol di Thuram, poi annullato dal VAR per fuorigioco. Da quella situazione i bianconeri iniziano a rendersi pericolosi: due azioni di Conceicao, che pure aveva dato il via all'azione del gol annullato, impensieriscono Maignan, con Bartesaghi saltato troppo facilmente. Il primo tempo si chiude senza reti e senza emozioni. La ripresa è forse ancora più noiosa, ma la palla gol clamorosa ce l'ha il Milan dopo pochi minuti: Saelemaekers colpisce in pieno la traversa dopo un contropiede perfetto dei rossoneri. Resta l'unica azione degna di nota di tutto il secondo tempo. Un pareggio che non fa male a nessuno e che, sicuramente, fa meglio ai rossoneri. Resta clamoroso che il Milan non segni ai bianconeri in campionato da ormai più di 3 anni.