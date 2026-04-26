PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Bartesaghi prima della Juventus: “Ci siamo preparati bene, è stata una bella settimana””

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Milan, Bartesaghi prima della Juventus: “Ci siamo preparati bene, è stata una bella settimana””

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Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"E' stata bella settimana dopo una vittoria importante come quella di Verona. Ci siamo preparati bene, ci sono in palio tre punti importanti per la Champions League".

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Sul suo momento: "C'è sempre grande voglia, siamo nel momento decisivo della stagione. Bisogna rimanere assolutamente sul pezzo".

Su cosa significa giocare contro la Juventus: "Milan-Juventus a San Siro fa sempre effetto".

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