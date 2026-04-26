Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano

Davide Bartesaghi , giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus , partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"E' stata bella settimana dopo una vittoria importante come quella di Verona. Ci siamo preparati bene, ci sono in palio tre punti importanti per la Champions League".