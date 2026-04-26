Sul suo momento: "C'è sempre grande voglia, siamo nel momento decisivo della stagione. Bisogna rimanere assolutamente sul pezzo".
Su cosa significa giocare contro la Juventus: "Milan-Juventus a San Siro fa sempre effetto".
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MILAN-JUVENTUS
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"E' stata bella settimana dopo una vittoria importante come quella di Verona. Ci siamo preparati bene, ci sono in palio tre punti importanti per la Champions League".
Sul suo momento: "C'è sempre grande voglia, siamo nel momento decisivo della stagione. Bisogna rimanere assolutamente sul pezzo".
Su cosa significa giocare contro la Juventus: "Milan-Juventus a San Siro fa sempre effetto".
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