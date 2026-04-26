Gullit - che nel pre-partita di 'Milan TV' aveva rilasciato questa intervista - ha indossato la maglia del Milan per un totale di 171 partite. Ha segnato 56 gol e fornito 38 assist. Con il Diavolo, allenato da Arrigo Sacchi prima e Fabio Capello poi, il 'Tulipano Nero' ha vinto 3 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 2 Supercoppe Europee. A livello personale, ha anche conquistato il Pallone d'Oro nel 1987 e, con la Nazionale olandese, gli Europei 1988.