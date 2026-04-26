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Milan, Gullit nella ‘Hall of Fame’: premiato a ‘San Siro’ prima della partita contro la Juventus

Ruud Gullit ex centrocampista AC Milan inserito nella 'Hall of Fame' dei rossoneri come uno dei migliori centrocampisti della storia del club
Ruud Gullit è stato inserito nella 'Hall of Fame' come uno dei migliori centrocampisti della storia del Milan: prima della partita contro la Juventus, nello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la cerimonia in onore del 'Tulipano Nero'
Daniele Triolo Redattore 

Ruud Gullit, classe 1962, ex centrocampista del Milan per sei stagioni tra il 1987 e il 1993 e, successivamente, nei primi mesi del 1994, è stato inserito nella 'Hall of Fame' (presented by Emirates) del club rossonero come uno dei migliori centrocampisti della storia del Diavolo, al fianco di Carlo Ancelotti e Ricardo Kaká.

Il 'Tulipano Nero' olandese ha ricevuto il trofeo, realizzato da Tiffany & Co, in quello che è stato il suo stadio, il 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, nell'immediato pre-partita di Milan-Juventus, partita della 34esima giornata della Serie A 2025-2026. Un momento che è stato denso di emozione, tanto per l'ex giocatore quanto per gli oltre 75mila spettatori presenti allo stadio.

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Gullit - che nel pre-partita di 'Milan TV' aveva rilasciato questa intervista - ha indossato la maglia del Milan per un totale di 171 partite. Ha segnato 56 gol e fornito 38 assist. Con il Diavolo, allenato da Arrigo Sacchi prima e Fabio Capello poi, il 'Tulipano Nero' ha vinto 3 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 2 Supercoppe Europee. A livello personale, ha anche conquistato il Pallone d'Oro nel 1987 e, con la Nazionale olandese, gli Europei 1988.

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