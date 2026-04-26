Milan-Juventus, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Grande pubblico stasera per Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta disputando allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco i dati ufficiali e definitivi sugli spettatori diffusi dal club rossonero
Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026. Il pubblico rossonero, sulla scia dell'ottima stagione del Diavolo, ha fornito una gran bella risposta. Ma come d'altronde fa sempre quando in campo scendono gli undici ragazzi con la maglia rossonera.
Milan-Juventus, dati e numeri sugli spettatori allo stadio
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I tifosi del Milan, infatti, anche stasera hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da quest'anno da Massimiliano Allegri, in occasione della sfida contro la Juventus di Luciano Spalletti, in un big match di altissima classifica: le due squadre, infatti, sono separate soltanto da 3 punti (66 vs 63) ed entrambe in corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League.