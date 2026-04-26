Milan-Juventus, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Prossimo match in casa domenica contro l'Atalanta

Ma quante persone sono accorse per tifare il loro amato Milan? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono ben 75.681 gli spettatori presenti allo stadio per la gara dei rossoneri di Allegri contro i bianconeri di Spalletti. La prossima partita casalinga del Diavolo sarà Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata di campionato, in calendario per domenica 10 maggio alle ore 20:45, sempre a 'San Siro'.