Nella giornata di oggi, domenica 26 aprile 2026, il Milan è impegnato su più fronti, dal terreno di gioco - con la partita contro la Juventus, in programma questa sera alle 20:45 - al calciomercato. Nel pomeriggio Milan Futuro e la Primavera sono scesi in campo nei rispettivi campionati, conquistando punti preziosi attraverso delle ottime prestazioni. Vediamo, dunque, le migliori notizie riportate sul sito PianetaMilan.it
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Milan, le notizie top di oggi: le ultime verso la Juventus. Futuro e Primavera show. Novità di calciomercato
La partita di Serie A contro la Juventus, i successi di Milan Futuro e della primavera e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato: le notizie top di oggi, domenica 26 aprile 2026