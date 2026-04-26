Le notizie top di oggi, 26 aprile 2026 | AC Milan News e ultime notizie (Credits Getty Images)

Nella giornata di oggi, domenica 26 aprile 2026, il Milan è impegnato su più fronti, dal terreno di gioco - con la partita contro la Juventus, in programma questa sera alle 20:45 - al calciomercato. Nel pomeriggio Milan Futuro e la Primavera sono scesi in campo nei rispettivi campionati, conquistando punti preziosi attraverso delle ottime prestazioni. Vediamo, dunque, le migliori notizie riportate sul sito PianetaMilan.it