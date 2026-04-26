Uno spettatore in più...—
Ma la sfida di oggi non interessa solo il mondo rossonero e quello bianconero. A seguire con molta attenzione la partita, da amante del calcio, è anche Cesc Fabregas, attuale allenatore del comò. Dopo la gara vinta dai lariani contro il Genoa per 2-0 (a segno Douvikas e Diao), il tecnico spagnolo ha voluto rispondere ad una domanda molto semplice: "Tiferà per il Milan stasera?". In caso di sconfitta dei bianconeri, il Como rimarrebbe a -2 punti.
Ecco, di seguito, le parole di Fabregas: "lo tifo il calcio, mi piace il calcio e oggi vedo la partita come un tifoso perché mi piace. Vorrei vedere le dinamiche, come pressano, i dettagli tecnici e tattici... vedremo chi merita di più, amo questo sport".
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