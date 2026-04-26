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Serie A, Fabregas: “Se tiferò per il Milan stasera? Io tifo per il calcio”

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Nel post partita di Genoa-Como, l'allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, ha voluto rispondere ad una domanda su Milan-Juventus
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Mancano ormai pochissime ore alla grande sfida tra Milan e Juventus. IL big match, in programma questa sera alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, rappresenta un vero e proprio crocevia per l'Europa. Entrambe le formazioni, come ben sappiamo, si sono poste come obiettivo un posto tra le prime quattro.

A sole quattro giornate dal termine della Serie A, Milan e Juventus si ritrovano a soli 3 punti di distanza: i rossoneri di Allegri sono a quota 66 punti e occupano il 3 posto in classifica, i bianconeri di Spalletti, invece, sono fermi a 63, subito dietro i rossoneri.

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Ma la sfida di oggi non interessa solo il mondo rossonero e quello bianconero. A seguire con molta attenzione la partita, da amante del calcio, è anche Cesc Fabregas, attuale allenatore del comò. Dopo la gara vinta dai lariani contro il Genoa per 2-0 (a segno Douvikas e Diao), il tecnico spagnolo ha voluto rispondere ad una domanda molto semplice: "Tiferà per il Milan stasera?". In caso di sconfitta dei bianconeri, il Como rimarrebbe a -2 punti.

Ecco, di seguito, le parole di Fabregas: "lo tifo il calcio, mi piace il calcio e oggi vedo la partita come un tifoso perché mi piace. Vorrei vedere le dinamiche, come pressano, i dettagli tecnici e tattici... vedremo chi merita di più, amo questo sport".

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