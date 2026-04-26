Mancano ormai pochissime ore alla grande sfida tra Milan e Juventus . IL big match, in programma questa sera alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, rappresenta un vero e proprio crocevia per l'Europa. Entrambe le formazioni, come ben sappiamo, si sono poste come obiettivo un posto tra le prime quattro.

A sole quattro giornate dal termine della Serie A, Milan e Juventus si ritrovano a soli 3 punti di distanza: i rossoneri di Allegri sono a quota 66 punti e occupano il 3 posto in classifica, i bianconeri di Spalletti, invece, sono fermi a 63, subito dietro i rossoneri.