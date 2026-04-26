Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex centrocampista bianconero Vladimir Jugovic ha parlato di Milan-Juventus di questa sera, con particolare focus su Leao e Allegri
Mancano poche ore al big match di questa Milan-Juventus, in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Anche se non ci si gioca nessun trofeo, la sfida tra rossoneri e bianconeri non è mai una partite come le altre, soprattutto se arriva a cinque giornate dalla fine con degli ambitissimi punti Champions in palio. Per l'occasione, 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato l'ex bianconero Vladimir Jugovic, rimasto nel cuore dei tifosi juventini per la doppietta nello storico 6-1 siglato a 'San Siro' contro il Diavolo nel 1997.
Ex Juventus, Jugovic: "Qualità di Leao non in discussione. Allegri bravo e scaltro"
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Nel parlare della gara, l'ex mediano si è soffermato sulle principali minacce del Milan in campo questa sera: "A me piace Leao, anche se in Italia è molto criticato. A volte fa bene, altre meno ma le sue qualità non sono in discussione. Dipende anche dall’allenatore".