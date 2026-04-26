Milan-Juventus , 34^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . La partita sarà visibile in televisione e in streaming su 'DAZN' con la telecronaca affidata alla coppia Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni . Chi sarà l'arbitro della partita? Simone Sozza, della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi. Il quarto ufficiale sarà Zufferli, mentre al VAR ci sarà Abisso, assistito da Maresca nel ruolo di AVAR.

Una sfida molto affascinante e con numeri anche molto interessanti: il Milan si trova al momento al terzo posto in classifica, mentre la Juventus è quarta a meno tre punti. Ecco altri dettagli statistici dal sito del Milan: "Il Milan è sia la squadra che ha sconfitto più spesso la Juventus in Serie A (53 volte in 181 precedenti - 59N, 69P) sia la formazione che ha segnato più gol (227) contro i bianconeri nel torneo. Dopo 33 gare di campionato il Milan ha 15 punti in più in classifica rispetto alla scorsa annata (66 vs 51). Si affronteranno 2 dei 4 allenatori che hanno tagliato le 300 vittorie nella storia della Serie A a girone unico: Massimiliano Allegri (321, meno solo delle 352 di Trapattoni) e Luciano Spalletti (302, al pari di Rocco)".