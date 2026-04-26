+++ MILAN-JUVENTUS LIVE: LE PROBABILI FORMAZIONI +++
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Milan-Juventus di Serie A in diretta: tutte le notizie live | Pm
Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026: il nostro LIVE con tutte le news in tempo reale verso la gara dei rossoneri di Massimiliano Allegri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Rabiot, Modrić, Rabiot, Fofana, Estupiñán; Pulisic, Leão. Allenatore: Allegri.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
+++ MILAN-JUVENTUS LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
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