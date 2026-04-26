Primo match point 'Champions' per il Milan: "Sempre Milan-Juventus, sempre difficile. Può essere un altro passo in avanti per l'obiettivo, mancano 7 punti. Credo che la cosa più importanti è avere l'ambizione di fare il massimo e abbiamo lavorato per farlo. Il massimo in questo momento sarebbe il secondo posto".
Sull'attacco e Leao che torna a San Siro dopo i fischi: "Stanno tutti bene, non solo gli attaccanti. C'è grande entusiasmo da parte di tutti. Pulisic tirerebbe il rigore? Vedremo poi sul campo. Deve restare tranquillo, nel calcio le cose cambiano velocemente".
Le grandi parole di Gabbia e non solo su Allegri e la solidità difensiva: "Merito solamente ai ragazzi che mi hanno dato la disponibilità per migliorare. Parlo di tutta la squadra. Stiamo facendo bene, ma non siamo arrivati ancora all'obiettivo".
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