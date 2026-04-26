In vista della partita di questa sera tra Milan e Juventus, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato a 'DAZN'. Sul ritrovare la Juventus e Spalletti: "Per me è sempre una partita particolare. Ho passato 15 anni di carriera da allenatore tra Milano e Torino. Sono legatissimo ad entrambe le società, è una partita particolare. Per quanto riguarda Spalletti: la Juventus ha fatto un salto in avanti importanti con lui".