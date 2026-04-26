PIANETAMILAN news milan interviste Allegri verso Milan-Juventus: “Pulisic deve stare tranquillo. Le cose nel calcio …”

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Allegri verso Milan-Juventus: “Pulisic deve stare tranquillo. Le cose nel calcio …”

Allegri verso Milan-Juventus: 'Pulisic deve stare tranquillo. Le cose nel calcio ...'
Verso Milan-Juventus di questa sera: parla l'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri. Ecco la sua intervista prima della partita a 'DAZN'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

In vista della partita di questa sera tra Milan e Juventus, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato a 'DAZN'. Sul ritrovare la Juventus e Spalletti: "Per me è sempre una partita particolare. Ho passato 15 anni di carriera da allenatore tra Milano e Torino. Sono legatissimo ad entrambe le società, è una partita particolare. Per quanto riguarda Spalletti: la Juventus ha fatto un salto in avanti importanti con lui".

Milan-Juventus, parla Allegri

Cosa darebbe del suo ciclo alla Juventus al suo Milan? "Sono anni diversi, squadre diverse. Non dobbiamo sempre fare il confronto con i giocatori del passato. Dobbiamo scegliere i giocatori di ora, che ci possano dare una mano per vincere".

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Primo match point 'Champions' per il Milan: "Sempre Milan-Juventus, sempre difficile. Può essere un altro passo in avanti per l'obiettivo, mancano 7 punti. Credo che la cosa più importanti è avere l'ambizione di fare il massimo e abbiamo lavorato per farlo. Il massimo in questo momento sarebbe il secondo posto".

Sull'attacco e Leao che torna a San Siro dopo i fischi: "Stanno tutti bene, non solo gli attaccanti. C'è grande entusiasmo da parte di tutti. Pulisic tirerebbe il rigore? Vedremo poi sul campo. Deve restare tranquillo, nel calcio le cose cambiano velocemente".

Le grandi parole di Gabbia e non solo su Allegri e la solidità difensiva: "Merito solamente ai ragazzi che mi hanno dato la disponibilità per migliorare. Parlo di tutta la squadra. Stiamo facendo bene, ma non siamo arrivati ancora all'obiettivo".

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