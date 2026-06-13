Il Milan ha chiuso la stagione accumulando solamente 10 punti nelle ultime 10 partite e non ha avuto un supporto dai suoi attaccanti, in primis da Christian Pulisic. Il Diavolo ha perso la qualificazione in Champions League per colpe di tutti e in queste rientrano anche gli zero gol siglati nel 2026 dall'attaccante statunitense con la maglia rossonera. Pulisic era partito alla grande segnando 8 gol nella prima parte della stagione in cui sembrava totalmente infermabile: ogni pallone che gli arrivava veniva trasformato in gol. Dal 2026 in poi è sembrato un giocatore spento, avulso dal mondo Milan.

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Pulisic è uscito dopo il primo tempo per precauzione: "Ha solo preso un piccolo colpo nel primo tempo, quindi spero davvero che non sia nulla. Oggi abbiamo preso un po' di precauzioni, ma spero che starò bene nei primi giorni", queste le parole di Pulisic sul suo stato fisico.

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