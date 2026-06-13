Christian Pulisic rinasce al Mondiale dopo il crollo nel 2026 col Milan. Sul mercato c'è l'interesse della Roma. Il giocatore va pagato a un caro prezzo
Il Milan ha chiuso la stagione accumulando solamente 10 punti nelle ultime 10 partite e non ha avuto un supporto dai suoi attaccanti, in primis da Christian Pulisic. Il Diavolo ha perso la qualificazione in Champions League per colpe di tutti e in queste rientrano anche gli zero gol siglati nel 2026 dall'attaccante statunitense con la maglia rossonera. Pulisic era partito alla grande segnando 8 gol nella prima parte della stagione in cui sembrava totalmente infermabile: ogni pallone che gli arrivava veniva trasformato in gol. Dal 2026 in poi è sembrato un giocatore spento, avulso dal mondo Milan.
La rinascita al Mondiale e la notte contro il ParaguayUna sensazione che aumenta nelle prime sfide con gli USA prima verso i Mondiali e poi proprio durante la manifestazione. Pulisic ha esordito questa notte contro il Paraguay. Il numero 11 è sembrato brillante e dominante nel primo tempo, servendo un assist a Balogun e giocando alla grande. Ecco la sua partita (immagini da DAZN).
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Pulisic è uscito dopo il primo tempo per precauzione: "Ha solo preso un piccolo colpo nel primo tempo, quindi spero davvero che non sia nulla. Oggi abbiamo preso un po' di precauzioni, ma spero che starò bene nei primi giorni", queste le parole di Pulisic sul suo stato fisico.
I motivi del crollo rossonero e il forte interesse della RomaPulisic è apparso volenteroso, vivace e ha giocato con grande furore e voglia. Tutte caratteristiche che il Milan non vede dallo scorso dicembre 2025. Ovvio che si tratta anche di motivazioni, visto che Pulisic si sta giocando un Mondiale in casa ed è normale che spinga al massimo. Ci sono poi anche i motivi tattici visto che con gli USA gioca più largo a sinistra e non finta prima punta. Restano poi i dubbi che nell'ultima parte di stagione con i rossoneri non abbia spinto al massimo proprio per preservarsi per i Mondiali. Probabilmente è un mix di tutti questi fattori. Il punto è, se Pulisic non ha più le motivazioni per restare con il Diavolo forse conviene venderlo subito, visto che si parla di un interesse concreto da parte della Roma, con Pulisic attratto anche dalla possibilità di giocare in Champions League. Il punto però è uno: il Milan ha il coltello dalla parte del manico. L'attaccante non è in scadenza di contratto (il Diavolo può attivare un'opzione fino al 2028) e con il Mondiale potrebbe fare salire il suo valore. Traduzione: chiunque lo vorrà, Roma compresa, dovrà pagare e anche tanto. Già oggi il valore di Pulisic potrebbe essere sui 60 milioni di euro. Con un Mondiale alla sua altezza il prezzo è destinato a salire. Ovviamente le nostre sono solo ipotesi e non è affatto escluso che il numero 11 resti al Milan anche nella prossima stagione.
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