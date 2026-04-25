La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Juventus in diretta | LIVE News

Se servono più Modric e Rabiot: "Posso dire solo una cosa. Nel calcio i giocatori non sono come le macchine. Ci sono giocatori di esperienza che hanno partite alle spalle per cui la maglia del Milan non pesa. Poi ci sono situazioni, tipo Jashari: un ottimo investimento e giocatore di valore, che ha avuto un infortunio importante, ha giocato meno, ma non è che è scarso. Ha avuto difficoltà e ha trovato meno spazio, ma ha 24 anni e sarà importante nel Milan del futuro. Così come Koni è cresciuto e Athekame pure. Ci vuole pazienza. Poi è normale che se prendi giocatori che hanno anni di Champions League alle spalle, vengono qui e sono pronti. Bisogna mischiare le due cose e le società hanno fatto bene".