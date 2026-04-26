Milan-Juventus, partita valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Diavoli e bianconeri si giocano il terzo posto in campionato, con tre punti a dividere le due squadre. Non solo: entrambe cercano punti importanti per blindare un posto in Champions League per la prossima stagione. All'andata, la partita terminò sullo 0-0 con un rigore sbagliato da Pulisic e tante occasioni create dal Milan, soprattutto nella ripresa. La Juventus ha cambiato passo nel 2026 con l'arrivo decisivo di Luciano Spalletti in panchina. Ecco le probabili formazioni di Milan-Juventus.