Napoli-Milan, 31^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Sfida tra la terza e la seconda in classifica visto che al momento l'Inter si trova in testa con 9 punti sui rossoneri (questo grazie alla vittoria contro la Roma di ieri sera). Conte e Allegri si giocano quindi le ultime carte per restare ancorata al sogno Scudetto. Chi vincerà al 'Maradona' questa sera avrà la speranza di provarci fino alla fine. Inoltre sarà importante vincere per solidificare il posto che vale un posto nella prossima edizione della Champions League. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>