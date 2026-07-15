Il mercato del Milan, dopo aver fatto solamente colpi in entrata, si sta scaldando anche per quanto riguarda la parte legata alle cessioni. La dirigenza rossonera infatti, ha già le idee molto chiare legate ai giocatori che non rientrano più nei piano futuri del club. Dalle loro cessioni, infatti, la dirigenza vorrebbe ricavare un vero. proprio tesoretto da reinvestire per regalare ulteriori innesti ad Amorim.

Calciomercato Milan, si sbloccano le cessioni: ecco chi può partire

Tra coloro che potrebbero abbandonare il club rossonero, figurano anche elementi che nella scorsa stagione venivano visti come possibili 'pilastri' come, ad esempio,. Nonostante l'arrivo di Amorim, il futuro di Leao sembra essere comunque lontano dal

Sul mercato però, attualmente, sarebbero finiti in primis Tomori e Loftus-Cheek. Il difensore inglese, a arrivato al Milan nel 2021, non rientra più nei piani del club e potrebbe tornare nuovamente in Premier League. C'è da segnalare, però, che piace molto anche alla Juventus, club che già in passato lo aveva corteggiato.

E' invece quasi erto il ritorno in Premier anche per Loftus-Cheek. Sulle tracce del centrocampista sembrerebbe esserci il Coventry, dove Lampard, attuale tecnico, vorrebbe anche Tomori. I contratti con il Milan, però, scadrebbero nel 2027 e, ad oggi, non ci sono trattative per i rinnovi. Guardando il lato ingaggi, una cessione sarebbe più che positiva per una questione di bilancio: i calciatori, infatti, percepiscono all'incirca tra i 3,5 e i 4 milioni a stagione.

Per quanto riguarda Fofana, invece, la situazione è questa: con Allegri in panchina, il calciatore è stato a lungo considerato imprescindibile ma, con l'arrivo di Amorim, le cose sono cambiate. La società, infatti, avrebbe già parlato con gli agenti del calciatore, invitandoli a trovare nuove soluzioni. Il Milan, da una sua possibile cessione, spera di ricavare almeno una ventina di milioni, ma soprattutto vuole risparmiare l'ingaggio da 3 fino al 2028.

La questione Leao e il resto delle cessioni

Il nodo più complicato di tutti, però, è legato al futuro di. All'inizio dell'estate, come sappiamo, il calciatore ha chiesto più e più volte pubblicamente la cessione, definendo ormai chiuso il suo ciclo in rossonero. Ad oggi, però, di offerte concrete non sono arrivate., agente, si sta guardando intorno, cercando di trovare qualche squadra di Premier League interessata al suo assistito.

Il Milan, però, non vuole sedersi al tavolo delle trattative per cifre più basse dei 60 milioni di euro. Le uniche sirene concrete, ad oggi, sembrano essere arrivate dall'Arabia, campionato che però il portoghese non vuole prendere in considerazione.

Sul mercato finisce anche Pervis Estupiñán. Arrivato al Milan la sorsa estate per 20 milioni di euro come erede di Theo Hernandez, l'ecuadoriano è finito subito in panchina a causa delle prestazioni ottime del giovane Davide Bartesaghi, titolatissimo sulla sinistra. Su di lui c'è l'Aston Villa, che starebbe trattando il calciatore.

Non è esclusa neanche la cessione di Samuele Ricci, altro colpo della scorsa stagione che non sembra aver conquistato il cuore del Milan. Stessa situazione per Bondo e Bennacer, più orientati verso l'addio. Resta, invece, da piazzare Santiago Gimenez.