L’arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan potrebbe essere un vero e proprio punto di svolta per diverse pedine a Milanello. Tar i vari nomi, c'è sicuramente quello di Nkunku, profilo che spera di trovare una nuova linfa vitale.

Milan, rinascita per Nkunku

Il talento e le qualità dell'attaccante francese non sono mai state in discussione, ma le ultime stagioni non sono state così positive. I vari problemi fisici e la poca continuità hanno frenato di parecchio la crescita del giovane, lasciando 'in panchina' il vero, quello visto ai tempi del Lipsia.

Le idee tattiche di Amorim, però, potrebbero rappresentare un vero e proprio punto di svolta. L'allenatore portoghese, infatti, ha sempre costruito le sue squadre attorno a pedine dinamiche, capaci di muoversi con molta libertà nella trequarti.

Il nuovo modulo

E' proprio questo calcio che andrebbe ad aiutare il francese. Nel primo allenamento di Amorim, infatti, si è visto benissimo come il portoghese voglia lavorare sulCon l'utilizzo di questo modulo, Nkunku si andrebbe a posizionare dietro la punta, stesso ruolo che aveva ai tempi del

La preparazione estiva, però, sarà molto determinante. Amorim, infatti, avrà la possibilità di seguire il giovane da vicino, cercando di capire se possa davvero diventare una pedina imprescindibile del nuovo scacchiere tattico.

Anche il mercato potrebbe avere un peso specifico nelle valutazioni del club, ma un rilancio di Nkunku permetterebbe alla squadra di ritrovare un grandissimo calciatore, lasciando stare l'ipotesi di intervenire cercando un altro calciatore che prenda il suo posto.

Qualche ritocco, però, andrebbe fatto comunque: Pulisic non tornerà prima di fine agosto a causa infortunio, e Leao è sempre più vicino all'addio. Per il calciatore questa potrebbe essere una stagione di svolta: è l'occasione perfetta per rilanciarsi.