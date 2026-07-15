Giornata piena zeppa di novità in Casa Milan. Il mercato in uscita sembra essersi acceso, con i nome i nomi di Tomori e Gimenez come candidati principali, ma non sono gli unici. Se il difensore illese dovesse partire, la dirigenza ha già individuato il sostituto: Goncalo Inacio, pista ancora infuocata. Spazio, però, anche ai rinnovi, con Camarda e Comotto verso la conferma. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Calciomercato Milan, in arrivo un altro difensore?

Ilcontinua a muoversi sul mercato: dopo l'arrivo di Gila, l'obiettivo è rinforzare ancora la difesa individuando inil possibile sostituto di Fikayo Tomori, destinato alla cessione. Il centrale dellopiace molto ad, che lo sta convincendo a raggiungerlo a Milano.

L'operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro, valutazione chiesta e fatta dai portoghese. Però, prima di tentare l'assalto al difensore, serve urgentemente la cessione di Tomori. Per lui possibile ritorno in Premier League.

Il mercato delle Cessioni

Oltre che ai colpi in entrata, il Milan sta lavorando anche sul fronte uscite, ma chi è destinato a salutare? Oltre a Tomori, sulla lista dei partenti figurano anche, con il francese che è stato già invitato a cercare nuove destinazioni.

Resta complessa, invece, la situazione di Leo: il portoghese vuole lasciare il Milan, ma finora non sono arrivate offerte concrete. Tra i possibili partenti ci sono da menzionare anche Estupinan, in trattativa con l'Aston Villa, Ricci, Bondo e Bennacer.

Gimenez, cessione difficile?

I rinnovi dei giovani

Il Milan valuta la cessione diper fare cassa, con una richiesta di 21 milioni di euro dopo l'acquisto dal Feyenoord per 28,5 più bonus. L'attaccante messicano, fermo per un infortunio alla caviglia rimediato durante i Mondiali, dovrebbe restare fuori per 6-8 settimane, rientrando poi a Milano. Le sue condizioni fisiche, però, potrebbero complicare eventuali trattative con diversi club interessati. Le prossime settimane, quindi, potrebbero rivelarsi molto importanti.Il Milan accelera per blindare Francesco Camarda e Christian Comotto. Dopo un incontro andato insieme cena nella giornata di ieri con i rispettivi agenti, il club rossonero punta a rinnovare i contratti di entrambi a lungo termine: si parla fino al 2031. C'è molto ottimismo tra le parti e la dirigenza vuole chiudere al più presto per evitare un nuovo caso Liberali, mettendo al sicuro i due giovani talenti prodotti dal proprio Ettore giovanile.