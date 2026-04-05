PIANETAMILAN partite dove vedere la partita Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in diretta tv o streaming: orario, data, canale, telecronaca

NAPOLI-MILAN

Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in diretta tv o streaming: orario, data, canale, telecronaca

Dove vedere Napoli-Milan in diretta tv o streaming: SKY, NOW o DAZN?
Domani, lunedì 6 aprile, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Diego Armando Maradona' Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco dove vedere, in diretta tv o in streaming online, la gara dei rossoneri di Max Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Andata in archivio l'ultima sosta Nazionali della stagione, il Milan di Massimiliano Allegri - secondo in classifica a 6 punti di distanza dall'Inter capolista - sarà impegnato sull'ostico campo del Napoli di Antonio Conte, terzo in graduatoria a due punti dai rossoneri, in un vibrante big match che dirà tanto sulle ambizioni delle due squadre. Tanto di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, quanto per le residue chance di Scudetto.

Napoli-Milan: orario e data

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Napoli-Milan, partita della 31^ giornata del campionato italiano 2025-2026, è in programma per le ore 20:45 di domani, lunedì 6 aprile 2026, allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli.

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Dove vedere il Milan in diretta tv

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Napoli-Milan verrà trasmessa in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. La telecronaca di Napoli-Milan su DAZN è affidata alla coppia composta da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Per vederla su DAZN, basterà abbonarsi al servizio e scaricare l'app sulle smart tv compatibili. E’ possibile inoltre servirsi delle console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, collegate alla tv, oppure di TIMVISION BOX. In alternativa collegarsi tramite Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Napoli-Milan, dove vederla in streaming

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E’ possibile vedere Napoli-Milan anche in streaming on line su internet. Ci si può collegare al sito ufficiale di DAZN tramite tablet o computer, oppure utilizzare l’APP disponibile su cellulari IOS e Android.

Su Pianeta Milan Live Reaction e Diretta testuale

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Sul sito di PianetaMilan.it trovate invece la cronaca testuale. Ma saremo anche  in diretta sul nostro canale YouTube a partire dalle ore 20:40. Commentiamo la partita insieme e ci confrontiamo con voi, LIVE! Scriveteci cosa ne pensate e noi vi risponderemo! Fateci sentire il vostro supporto rossoneri! Chi non si iscrive è interista!

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