Dopo aver blindato la spina dorsale della squadra con gli acquisti ufficiali di Gonçalo Ramos per il reparto offensivo e di Mario Gila per il pacchetto arretrato, la dirigenza del Milan ha spostato i propri radar sulla trequarti. Si tratta di una mossa strategica concordata dietro precise indicazioni del nuovo allenatore rossonero, il portoghese Rúben Amorim, intenzionato a reperire in questa sessione estiva di calciomercato un elemento di fantasia ideale per il suo collaudato modulo 3-4-2-1.

L'identikit della Gazzetta: fari puntati su due talenti classe 2007

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'identikit tracciato dagli uomini di mercato di Via Aldo Rossi è estremamente chiaro: si cerca un profilo giovane, di spiccata qualità tecnica, letale nell'uno contro uno e capace di dialogare nello stretto con i compagni di reparto. La ricerca degli scout milanisti ha portato inesorabilmente a due profili internazionali, entrambi nati nel 2007, considerati tra i migliori prospetti del calcio europeo:

Il profilo di Kerim Alajbegović è tornato di recente di stretta attualità in casa Bayer Leverkusen. Il fantasista bosniaco è reduce da una stagione straordinaria in prestito in Austria, tra le fila del Red Bull Salisburgo, dove ha collezionato un bottino personale di 13 reti e 4 assist in 44 apparizioni ufficiali. Prestazioni importanti che hanno spinto i tedeschi a esercitare la clausola di riacquisto fissata a 8 milioni di euro. Le *Aspirine*, tuttavia, sono pronte a generare una ricca plusvalenza immediata a fronte di un'offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Sul ragazzo c'è la forte sponsorizzazione di Zlatan Ibrahimović: il Senior Advisor di RedBird è rimasto folgorato dalle qualità del giovane avendolo osservato da vicino durante i Mondiali disputati con la maglia della Bosnia.

La pista Karetsas e la perfetta complementarità tattica per Amorim

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La seconda opzione porta in Belgio, dove brilla la stella di. Il gioiello delha vissuto un'annata da assoluto top player nel campionato belga, mettendo a referto ben 3 gol e l'impressionante cifra di 18 assist vincenti in 49 partite ufficiali. Gli osservatori del Diavolo lo seguono con attenzione da oltre due stagioni, attirati da una sensibilità tecnica fuori dal comune. La valutazione del cartellino in questo caso è superiore e si attesta attorno aiI due profili presentano caratteristiche fisiche e tecniche differenti ma affascinanti: Alajbegović fa del dribbling fulmineo e della velocità palla al piede le sue armi migliori, agendo da destro naturale che ama partire dalla corsia sinistra per accentrarsi e calciare. Karetsas possiede meno strappo atletico ma compensa con una classe pura e una visione di gioco d'alta scuola, muovendosi da mancino che orbita sul centro-destra. Nello scacchiere tattico a due trequartisti di Rúben Amorim, i due classe 2007 risulterebbero persino complementari; al momento, però, le dinamiche di mercato indicano che i due ragazzi si sfideranno per conquistare l'unico posto al sole disponibile a Milanello.