Dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila, la dirigenza rossonera cerca un innesto di qualità per il 3-4-2-1. Spuntano i nomi dei due talenti di Bayer Leverkusen e Genk
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Dopo aver blindato la spina dorsale della squadra con gli acquisti ufficiali di Gonçalo Ramos per il reparto offensivo e di Mario Gila per il pacchetto arretrato, la dirigenza del Milan ha spostato i propri radar sulla trequarti. Si tratta di una mossa strategica concordata dietro precise indicazioni del nuovo allenatore rossonero, il portoghese Rúben Amorim, intenzionato a reperire in questa sessione estiva di calciomercato un elemento di fantasia ideale per il suo collaudato modulo 3-4-2-1.
L'identikit della Gazzetta: fari puntati su due talenti classe 2007Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'identikit tracciato dagli uomini di mercato di Via Aldo Rossi è estremamente chiaro: si cerca un profilo giovane, di spiccata qualità tecnica, letale nell'uno contro uno e capace di dialogare nello stretto con i compagni di reparto. La ricerca degli scout milanisti ha portato inesorabilmente a due profili internazionali, entrambi nati nel 2007, considerati tra i migliori prospetti del calcio europeo: Kerim Alajbegović e Kōnstantinos Karetsas.
Il profilo di Kerim Alajbegović è tornato di recente di stretta attualità in casa Bayer Leverkusen. Il fantasista bosniaco è reduce da una stagione straordinaria in prestito in Austria, tra le fila del Red Bull Salisburgo, dove ha collezionato un bottino personale di 13 reti e 4 assist in 44 apparizioni ufficiali. Prestazioni importanti che hanno spinto i tedeschi a esercitare la clausola di riacquisto fissata a 8 milioni di euro. Le *Aspirine*, tuttavia, sono pronte a generare una ricca plusvalenza immediata a fronte di un'offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Sul ragazzo c'è la forte sponsorizzazione di Zlatan Ibrahimović: il Senior Advisor di RedBird è rimasto folgorato dalle qualità del giovane avendolo osservato da vicino durante i Mondiali disputati con la maglia della Bosnia.
La pista Karetsas e la perfetta complementarità tattica per AmorimLa seconda opzione porta in Belgio, dove brilla la stella di Kōnstantinos Karetsas. Il gioiello del KRC Genk ha vissuto un'annata da assoluto top player nel campionato belga, mettendo a referto ben 3 gol e l'impressionante cifra di 18 assist vincenti in 49 partite ufficiali. Gli osservatori del Diavolo lo seguono con attenzione da oltre due stagioni, attirati da una sensibilità tecnica fuori dal comune. La valutazione del cartellino in questo caso è superiore e si attesta attorno ai 40 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA