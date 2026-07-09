Accordo totale lampo tra l'Udinese e il club toscano sulla base di 30 milioni di euro più bonus. Il centrocampista francese già in viaggio per le visite mediche
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Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote le dinamiche del calciomercato estivo. Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata riguardo al forte interesse del Milan per Arthur Atta, la trattativa ha subito una clamorosa e definitiva deviazione. Il centrocampista offensivo francese, classe 2003, non vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione: il suo futuro sarà a tinte viola, sponda Fiorentina.
Blitz della Fiorentina: l'accordo totale con l'UdineseLa notizia è rimbalzata pochi minuti fa e ha trovato immediate conferme all'unanimità da parte di tutti i principali esperti del settore, da Gianluca Di Marzio a Fabrizio Romano. L'Udinese e la Fiorentina hanno raggiunto un accordo totale e definitivo per il trasferimento a titolo definitivo del talento nativo di Rennes. L'operazione di mercato si è chiusa sulla base di una cifra fissa pari a 30 milioni di euro, a cui si aggiungeranno diversi bonus strutturati che porteranno la valutazione complessiva a sfiorare la quota limite di 40 milioni di euro. Per l'Udinese, anche il 30% della futura rivendita del calciatore.
Si tratta di un capolavoro finanziario per le casse dei friulani, capaci di generare una massiccia plusvalenza per un calciatore prelevato soltanto un anno fa dai francesi del Metz per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Al contempo, il club toscano si assicura un rinforzo di primissimo piano per la nuova rosa affidata alla guida tecnica di Fabio Grosso, regalando all'allenatore un elemento di grande gamba, duttile e capace di ricoprire più ruoli tra la linea mediana e la trequarti campo.
Il Milan si defila: Atta è già in viaggio per FirenzeI dettagli burocratici dell'affare sono già in fase di completamento. Arthur Atta è attualmente in viaggio verso Firenze, dove nella giornata odierna sosterrà i test clinici e le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà ufficialmente alla società toscana.
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