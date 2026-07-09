Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote le dinamiche del calciomercato estivo. Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata riguardo al forte interesse del Milan per Arthur Atta, la trattativa ha subito una clamorosa e definitiva deviazione. Il centrocampista offensivo francese, classe 2003, non vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione: il suo futuro sarà a tinte viola, sponda Fiorentina.

Blitz della Fiorentina: l'accordo totale con l'Udinese

La notizia è rimbalzata pochi minuti fa e ha trovato immediate conferme all'unanimità da parte di tutti i principali esperti del settore, da Gianluca Di Marzio Fabrizio Romano . L'Udinese e la Fiorentina hanno raggiunto un accordo totale e definitivo per il trasferimento a titolo definitivo del talento nativo di Rennes. L'operazione di mercato si è chiusa sulla base di una cifra fissa pari astrutturati che porteranno la valutazione complessiva a sfiorare la quota limite di 40 milioni di euro. Per l'Udinese, anche ildel calciatore.

Si tratta di un capolavoro finanziario per le casse dei friulani, capaci di generare una massiccia plusvalenza per un calciatore prelevato soltanto un anno fa dai francesi del Metz per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Al contempo, il club toscano si assicura un rinforzo di primissimo piano per la nuova rosa affidata alla guida tecnica di Fabio Grosso, regalando all'allenatore un elemento di grande gamba, duttile e capace di ricoprire più ruoli tra la linea mediana e la trequarti campo.

Il Milan si defila: Atta è già in viaggio per Firenze

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I dettagli burocratici dell'affare sono già in fase di completamento. Arthur Atta è attualmente in viaggio verso Firenze, dove nella giornata odierna sosterrà i test clinici e le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà ufficialmente alla società toscana.Il Milan, che aveva individuato nel francese il perfetto profilo mobile per il 3-4-2-1 di Rúben Amorim grazie all'ottima stagione disputata a Udine con 6 gol e 4 assist, è costretto a incassare il sorpasso e a depennare il suo nome dalla lista dei desideri. Una sorte analoga tocca anche alle altre pretendenti della massima serie italiana, come il Como e la Juventus, che avevano effettuato sondaggi esplorativi con l'Udinese. I dirigenti di Via Aldo Rossi dovranno ora guardare altrove e concentrare le proprie attenzioni sulle piste alternative per rinforzare la batteria dei trequartisti rossoneri.