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Calciomercato Milan, in attacco cambia tutto

Il calciomercato del Milan - per quanto concerne il suo reparto avanzato - non si ferma all'acquisto di Gonçalo Ramos, arrivato per 74 milioni di euro più bonus dal PSG e ufficializzato alla fine dello scorso mese di giugno. La dirigenza rossonera è intenzionata a regalare a mister Ruben Amorim un settore offensivo di primissimo livello e, dopo aver svolto le opportune verifiche, possiamo dirvi che non è mai venuto meno - in casa Milan - l'interesse per Nicolas Jackson del Chelsea. Nell'ultima stagione, Jackson, attaccante senegalese classe 2001, ha militato nel Bayern Monaco, in prestito dai londinesi. Ha giocato poco, appena 1.320' in 34 presenze tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania (media di 39' per partita), ma ha inciso molto, con 11 gol e 4 assist. Una contribuzione alla rete della sua squadra ogni 88'.

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