Il difensore spagnolo classe 2000 si è congedato dai biancocelesti nel giorno del raduno con Gattuso. Operazione da 30 milioni e contratto quinquennale
Calciomercato Milan, Gila il nome giusto per la difesa rossonera?
Nelle scorse ore, Milan e Lazio hanno felicemente concluso i negoziati per il trasferimento in rossonero di Mario Gila. Il difensore centrale spagnolo, classe 2000, era stato acquistato dai biancocelesti nell'estate 2022 per 6 milioni di euro dal Real Madrid. Dopo quattro stagioni ad alto rendimento nella Capitale, condite da 120 presenze complessive e 2 reti, il centrale catalano è pronto a iniziare la sua nuova avventura a San Siro.
Il commiato a Formello: "Vado via nei prossimi giorni"A confermare l'imminente fumata bianca è stato lo stesso Gila nella mattinata di oggi. Il calciatore si è presentato al centro sportivo di Formello in occasione del raduno della Lazio, da quest'anno affidata alla guida tecnica dell'ex bandiera rossonera Gennaro Gattuso. Lo spagnolo ha sfruttato l'occasione per salutare i suoi ormai ex compagni di squadra, lo staff e i sostenitori capitolini accorsi per l'inizio della nuova stagione.
I giornalisti del portale specializzato 'La Lazio Siamo Noi' hanno intercettato il difensore all'uscita dai cancelli del centro d'allenamento. Tra una sessione di autografi e i selfie di rito con i tifosi, Gila non si è nascosto:
"Se parto oggi? No, ma in questi giorni. Cosa mi porto dietro della Lazio? Tutto, i compagni, i tifosi, la città. È stato tutto molto bello, sono contento degli anni vissuti qui".
I dettagli economici: cifre, commissioni e durata del contrattoL'operazione imbastita dalla dirigenza di Via Aldo Rossi si assesta su cifre importanti, a testimonianza della fiducia riposta nel classe 2000 per la nuova retroguardia a tre di Rúben Amorim. La Lazio incasserà una base fissa di 27,5 milioni di euro, a cui si sommeranno bonus facilmente raggiungibili che spingeranno la valutazione complessiva fino al muro dei 30 milioni di euro. All'interno dell'accordo, l'agente del calciatore, Alejandro Camaño, percepirà una commissione pari a 5 milioni di euro.
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