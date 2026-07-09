Nelle scorse ore, Milan e Lazio hanno felicemente concluso i negoziati per il trasferimento in rossonero di Mario Gila. Il difensore centrale spagnolo, classe 2000, era stato acquistato dai biancocelesti nell'estate 2022 per 6 milioni di euro dal Real Madrid. Dopo quattro stagioni ad alto rendimento nella Capitale, condite da 120 presenze complessive e 2 reti, il centrale catalano è pronto a iniziare la sua nuova avventura a San Siro.

Il commiato a Formello: "Vado via nei prossimi giorni"

A confermare l'imminente fumata bianca è stato lo stesso Gila nella mattinata di oggi. Il calciatore si è presentato al centro sportivo di Formello in occasione del raduno della Lazio, da quest'anno affidata alla guida tecnica dell'ex bandiera rossonera. Lo spagnolo ha sfruttato l'occasione per salutare i suoi ormai ex compagni di squadra, lo staff e i sostenitori capitolini accorsi per l'inizio della nuova stagione.

I giornalisti del portale specializzato 'La Lazio Siamo Noi' hanno intercettato il difensore all'uscita dai cancelli del centro d'allenamento. Tra una sessione di autografi e i selfie di rito con i tifosi, Gila non si è nascosto:

"Se parto oggi? No, ma in questi giorni. Cosa mi porto dietro della Lazio? Tutto, i compagni, i tifosi, la città. È stato tutto molto bello, sono contento degli anni vissuti qui".

I dettagli economici: cifre, commissioni e durata del contratto

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

L'operazione imbastita dalla dirigenza di Via Aldo Rossi si assesta su cifre importanti, a testimonianza della fiducia riposta nel classe 2000 per la nuova retroguardia a tre di Rúben Amorim. La Lazio incasserà una, a cui si sommeranno bonus facilmente raggiungibili che spingeranno la valutazione complessiva fino al muro dei. All'interno dell'accordo, l'agente del calciatore, Alejandro Camaño, percepirà una commissione pari a 5 milioni di euro.Il crono-programma per il tesseramento è già stabilito: Mario Gila è atteso a Milano nel corso del fine settimana per sottoporsi alle visite mediche di rito e ottenere l'idoneità sportiva. Subito dopo, si recherà in sede per siglare un ricco, sulla base di un ingaggio da. Il Milan prende così il suo primo grande rinforzo per il pacchetto arretrato.