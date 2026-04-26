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Dove vedere Milan-Juventus oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario

Dove vedere Milan-Juventus oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario
Oggi alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, si disputerà Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri di Max Allegri su internet
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A che ora gioca il Milan oggi?

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Milan-Juventus, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, a Milano, la sfida Milan-Juventus, valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 3° in classifica, con 66 punti, frutto di 19 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte in 33 partite disputate. La Juventus è a tre punti dietro i rossoneri con 63 punti e un'ottima seconda parte di stagione, guidati da Luciano Spalletti. L'andata terminò sullo 0-0 con l'errore di Pulisic dal dischetto.

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Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Juventus è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ecco dove seguire invece Milan-Juventus su internet in streaming

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Milan-Juventus (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata alla coppiaPierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni), però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma 'DAZN' anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

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