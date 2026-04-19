Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 3° in classifica, con 63 punti, frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte in 32 partite disputate. Il Verona invece è ultimo in classifica insieme al Pisa a quota 18 punti. La sfida d'andata fu vinta dal Milan per 3-0 (doppietta di Nkunku e gol di Pulisic).