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Dove vedere Verona-Milan oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario

Dove vedere Verona-Milan oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario
Oggi alle ore 15:00, allo stadio 'Bentegodi' di Verona, si disputerà Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri di Max Allegri su internet
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A che ora gioca il Milan oggi?

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Verona-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi pomeriggio alle ore 15:00, si disputerà allo stadio 'Bentegodi' di Verona, la sfida Verona-Milan, valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 3° in classifica, con 63 punti, frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte in 32 partite disputate. Il Verona invece è ultimo in classifica insieme al Pisa a quota 18 punti. La sfida d'andata fu vinta dal Milan per 3-0 (doppietta di Nkunku e gol di Pulisic).

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Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Verona-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ecco dove seguire invece Verona-Milan su internet in streaming

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Verona-Milan (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata alla coppia Mastroianni-Brocchi), però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma 'DAZN' anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

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