PAGELLE MILAN-VERONA - Un primo tempo che più allegriano non si poteva. Il primo tempo è praticamente il nulla cosmico con qualche guizzo regalato solo da decisioni discutibili di Fabbri, per il resto giusto una conclusione di Ruben deviata che finisce fuori di poco e una potenziale con Nkunku che non ci arriva per poco. Per il resto il Milan comanda la partita, ma di grandi occasioni non se ne vedono. Fino al primo minuto di recupero. Quando su calcio d'angolo Pulisic sbuca sul secondo palo e mette dentro. 1-0 senza concedere mai nulla e si va negli spogliatoi. Nella ripresa, però, il Milan azzanna e uccide la partita. In otto minuti arrivano altri due gol, di Nkunku, che sembra essersi sbloccato, e vince in scioltezza. Zero gol subiti, zero tiri subiti. Partita perfetta, it's Allegri bitch.