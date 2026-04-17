PIANETAMILAN partite dove vedere la partita Verona-Milan, ecco dove vedere e seguire la conferenza di Allegri: data e orario

CONFERENZA

Verona-Milan, ecco dove vedere e seguire la conferenza di Allegri: data e orario

Verona-Milan, ecco dove vedere e seguire la conferenza di Allegri: data e orario
Verona-Milan, l'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri parlerà alla vigilia della partita di Serie A. Ecco le info sulla conferenza stampa che andrà in onda a Milanello
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan pronto a tornare in campo: domenica 19 aprile 2026 per i rossoneri arriva la trasferta contro il Verona alla 'stadio Bentegodi'. Per i rossoneri una sfida cruciale: il Diavolo deve tornare alla vittoria per fare ripartire la classifica, ferma da due turni di Serie A (sconfitte contro il Napoli e l'Udinese).

Domani giornata di conferenza stampa per il Milan: in vista della partita contro il Verona, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegriparlerà dei temi principali della sfida e risponderà alle domande dei giornalisti dalla sala stampa di Milanello. La conferenza stampa partirà alle ore 12:00. Potrete seguire il live testuale di Pianeta Milan, mentre per il video e le immagini bisogna sintonizzarsi su 'Milan TV'. Questa al momento la classifica di Serie A: 1. Inter 75 punti

2. Napoli 66

3. Milan 63

4. Juventus 60

5. Como 58

6. Roma 57

7. Atalanta 53

8. Bologna 48

9. Lazio 44

10. Udinese 43

11. Sassuolo 42

12. Torino 39

13. Genoa 36

13. Parma 36

15. Fiorentina 35

16. Cagliari 32

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18.

Il Milan dovrà dare il massimo per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

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