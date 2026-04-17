Milan pronto a tornare in campo: domenica 19 aprile 2026 per i rossoneri arriva la trasferta contro il Verona alla 'stadio Bentegodi'. Per i rossoneri una sfida cruciale: il Diavolo deve tornare alla vittoria per fare ripartire la classifica, ferma da due turni di Serie A (sconfitte contro il Napoli e l'Udinese).
CONFERENZA
Verona-Milan, ecco dove vedere e seguire la conferenza di Allegri: data e orario
Domani giornata di conferenza stampa per il Milan: in vista della partita contro il Verona, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegriparlerà dei temi principali della sfida e risponderà alle domande dei giornalisti dalla sala stampa di Milanello. La conferenza stampa partirà alle ore 12:00. Potrete seguire il live testuale di Pianeta Milan, mentre per il video e le immagini bisogna sintonizzarsi su 'Milan TV'. Questa al momento la classifica di Serie A: 1. Inter 75 punti
2. Napoli 66
3. Milan 63
4. Juventus 60
5. Como 58
6. Roma 57
7. Atalanta 53
8. Bologna 48
9. Lazio 44
10. Udinese 43
11. Sassuolo 42
12. Torino 39
13. Genoa 36
13. Parma 36
15. Fiorentina 35
16. Cagliari 32
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18.
Il Milan dovrà dare il massimo per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.
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