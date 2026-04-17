Nei giorni scorsi ha parlato di questa possibilità anche il giornalista Paolo Condò. Ecco le sue parole a 'Sky Sport': "Un altro nome di cui si parla molto è Deschamps, che si libera dalla Francia dopo il Mondiale. Anche Allegri rientra nel possibile identikit perché è esattamente l’opposto di Xabi Alonso: la bravura di Allegri è sempre stata quella di saper gestire il gruppo e lasciare briglie sciolte ai grandi giocatori in campo". Voci che arrivano dritte al Milan: se un club prestigioso e importante come il Real Madrid considera il profilo di Allegri per ripartire dopo una stagione deludente per gli standard dei blancos, la dirigenza rossonera deve riflettere bene. Allegri è un top allenatore e va tenuto stretto, specialmente per costruire e continuare il progetto sulle basi messe in piani in questa stagione. Altrimenti il rischio è sempre quello di buttare tutto giù e ripartire sempre da zero.