Dopo le notizie di qualche settimana fa torna di moda il nome di Massimiliano Allegri per la panchina del Real Madrid. Dopo l'eliminazione dei blancos dalla Champions League, il destino di Arbeloa sembra infatti segnato. Secondo quanto riferisce il corrispondente spagnolo dell'emittente sudamericana DSports, i tre nomi papabili per il Real Madrid sarebbero Massimiliano Allegri, un profilo molto gradito dal Florentino Pérez. Gli altri due nomi: Jürgen Klopp e quello di Didier Deschamps.
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Milan, occhio al Real Madrid: Allegri nella lista dei blancos. Segnale chiaro alla dirigenza
Milan, occhio al Real Madrid per Allegri
Nei giorni scorsi ha parlato di questa possibilità anche il giornalista Paolo Condò. Ecco le sue parole a 'Sky Sport': "Un altro nome di cui si parla molto è Deschamps, che si libera dalla Francia dopo il Mondiale. Anche Allegri rientra nel possibile identikit perché è esattamente l’opposto di Xabi Alonso: la bravura di Allegri è sempre stata quella di saper gestire il gruppo e lasciare briglie sciolte ai grandi giocatori in campo". Voci che arrivano dritte al Milan: se un club prestigioso e importante come il Real Madrid considera il profilo di Allegri per ripartire dopo una stagione deludente per gli standard dei blancos, la dirigenza rossonera deve riflettere bene. Allegri è un top allenatore e va tenuto stretto, specialmente per costruire e continuare il progetto sulle basi messe in piani in questa stagione. Altrimenti il rischio è sempre quello di buttare tutto giù e ripartire sempre da zero.
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