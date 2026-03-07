Milan, voci sul futuro e sul Real Madrid: Massimiliano Allegri risponde così

L'interesse del Real Madrid, il possibile futuro con il Milan: in questi giorni si è detto di tutto e di più sul possibile 'domani' di Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero parla in conferenza stampa proprio di tutte queste voci e del suo legame con il Diavolo: "Io ho un contratto fino al 2027, il futuro è domani e poi la prossima. Sono contento al Milan, stiamo lavorando per il futuro, ma finché non si raggiunge l'obiettivo bisogna rimanere sul presente. Altrimenti perdiamo di vista l'obiettivo. Non abbiamo ancora raggiunto niente. La cosa più importante per tutti è tornare in Champions League l'anno prossimo".