L'interesse del Real Madrid, il possibile futuro con il Milan: in questi giorni si è detto di tutto e di più sul possibile 'domani' di Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero parla in conferenza stampa proprio di tutte queste voci e del suo legame con il Diavolo: "Io ho un contratto fino al 2027, il futuro è domani e poi la prossima. Sono contento al Milan, stiamo lavorando per il futuro, ma finché non si raggiunge l'obiettivo bisogna rimanere sul presente. Altrimenti perdiamo di vista l'obiettivo. Non abbiamo ancora raggiunto niente. La cosa più importante per tutti è tornare in Champions League l'anno prossimo".
Milan, voci sul futuro e sul Real Madrid: Massimiliano Allegri risponde così
Verso il derby tra Milan e Inter. L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: il punto sul suo futuro dalla nostra pillola
"Queste notizie che sono uscite ci hanno fatto bene, perché non ci hanno fatto pensare al derby e siamo con la testa fresca", ha risposto poi Allegri a un'altra domanda su quanto uscito nei giorni precedenti al derby. Si perché ricordiamo domani per il Milan arriva una sfida importantissima in campionato contro l'Inter.
